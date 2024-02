Rifiuti, cresce la discarica sul lungomare 

Una discarica abusiva deturpa da ormai più di un anno il lungomare di Sant'Elia. E i cumuli di rifiuti sono aumentati negli ultimi due mesi.

A novembre il Comune, tramite l'assessore dell'Ambiente Alessandro Guarracino, aveva assicurato che nei giorni successivi sarebbe intervenuta una squadra di addetti del settore ambientale per valutare la situazione sul campo e verificare se la pulizia spetta al Comune o alla Regione, in quanto vicino ci sono le palazzine di proprietà di Area.

Sta di fatto che a oggi il degrado è peggiorato. Nella discarica ci sono rifiuti di ogni tipo: elettrodomestici, materiali edili, addirittura una barca e altre sostanze inquinanti. Uno scenario che stride con la bellezza del lungomare frequentato da tanti cagliaritani ma anche turisti. Il campo dove c'è la discarica tra l'altro porta al parco degli Anelli.

Qualcuno ci passa col proprio cane, stando attendo a dove mettere i piedi, altri invece preferiscono fare un giro più ampio per non ritrovarsi in mezzo ai rifiuti e non sentirne l'odore che - giurano gli abitanti del quartiere - è diventato sempre più insopportabile. E in vista della bella stagione, c'è preoccupazione che la situazione diventi ancora più insostenibile.

