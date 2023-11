Rifiuti condominiali, verso un caos porta a porta 

Caos porta a porta. Primi problemi per le novità relative alla raccolta differenziata. La distribuzione dei contenitori e delle buste con il codice identificativo verrà effettuata solo per chi non vive in condominio. Questi ultimi continueranno a suddividere la spazzatura come fatto finora. Un cittadino che abita in condominio ha preso contatti con il Comune e la società che gestisce il servizio per richiedere maggiori informazioni. Il codice identificativo del sacchetto è associato a quello del contenitore, è facile ricavare il nome dell’utente, ma solo nel caso in cui il contenitore sia associato ad un solo utente. Finora la società che gestisc eil servizio di raccolta non ha saputo dare informazioni precise ai cittadini che vivono in condominio. Che in attesa di risposte sono autorizzati a continuare a depositare i rifiuti col metodo tradizionale.

L’assessore all’ambiente Maria Tegas tranquillizza la popolazione. «Si tratta di entrare nell’ottica delle nuove regole, c’è la piena disponibilità a capire le diverse esigenze. Il problema si pone solo per l’umido perché la busta non ha il codice a barre, ma ce l’ha il contenitore, per i condomini bisognerà trovare un modo che sia più vicino alle esigenze di tutti. L’obiettivo è che stiamo arrivando alla bollettazione puntuale che consente di pagare solo il consumo».

