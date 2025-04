Rifiuti: «Con i nuovi ecocentri aumenterebbe la Tari» 

«A quanto ammontano i costi per la progettazione, realizzazione e gestione degli ecocentri programmati?».

Lo chiede in un’interrogazione all’assessora all’Igiene del suolo il consigliere comunale di CiviCa 2024 Giuseppe Farris. «Il 2 aprile in Commissione consiliare per la valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi, il dirigente del Servizio igiene Paolo Pani ha riferito che per ottimizzare il sistema di raccolta dei rifiuti urbani con i mastelli occorre realizzare altri due o tre ecocentri». Considerato che il costo delle loro realizzazione deve essere coperto dalla Tari e che la tassa imposta del Comune è fra le più elevate d'Italia, Farris reputa «non sostenibile un incremento».

