Rifiuti, Comune virtuoso 

Con il il 76 per cento della raccolta differenziata, Macomer si colloca tra i Comuni più virtuosi nell’Isola. Nel 2023 la quantità di rifiuti separati e avviati al riciclo ha raggiunto obiettivi importanti. I dati ufficiali dicono che Macomer batte tutti i centri del Marghine e si colloca tra i primi nell’Isola. I numeri consentono, ancora una volta, di accedere alla premialità, prevista per i Comuni che brillano nella raccolta differenziata dei rifiuti: beneficiano degli sgravi sui costi di smaltimento, con risvolti positivi sulle bollette Tari, che saranno alleggerite, con grande soddisfazione degli amministratori comunali.

L’assessore

«I nostri cittadini sono molto virtuosi - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - la gente ha capito l’importanza dell’impegno costante nella raccolta differenziata. Un obiettivo importante è stato raggiunto, ma non ci fermiamo qui. Vogliamo migliorare il servizio. Ora siamo impegnati in un cambiamento radicale del sistema di raccolta, con un nuovo appalto a dimensione della cittadina, per avere maggiore premialità e più tutela dell’ambiente».

Nuovo calendario

Il 5 febbraio partirà il nuovo calendario di raccolta per le utenze domestiche. Il lunedì, col porta a porta, sarà ritirato l’umido e la plastica, il martedì il secco, il mercoledì umido e vetro, il giovedì la carta, il venerdì i panni e il sabato l’umido e gli sfalci. Variazioni sono previste durante l'anno nelle giornata di festa. A settembre partirà un sistema innovativo legato alla tecnologia, dove i mastelli, le buste e quanto altro, saranno chippati per avere un controllo diretto nella separazione concreta dei rifiuti e nel conferimento da parte degli utenti.

Appalto

«Inizieremo a mettere in pratica il progetto sicuramente a settembre - spiega Toto Listo - a maggio però sarà rinnovato l’appalto all’impresa che gestirà la raccolta differenziata nei prossimi otto anni e con sei mesi di proroga. Per creare questo nuovo sistema, abbiamo affidato l’incarico a una società specializzata, che in altre realtà sta producendo risultati soddisfacenti. L’impresa che si aggiudicherà il bando metterà in pratica i cambiamenti tecnologici, a partire dal prossimo autunno. Nessuna rivoluzione sconvolgente, ma cambiamenti importanti. Per capire come funzionerà il sistema, coinvolgeremo, oltre la società che si aggiudicherà l’appalto, anche i cittadini, attraverso dibattiti pubblici e con un confronto diretto con la gente». Il progetto prevede l’ampliamento del centro di conferimento dei rifiuti. Saranno create nuove isole ecologiche, una per ogni quartiere. Anche il personale addetto alla raccolta sarà interessato dai corsi di formazione.

