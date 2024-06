Rifiuti, code e caos per la consegna dei kit 

È caos in città per la consegna delle buste della raccolta differenziata. Il Comune nelle scorse settimane ha pubblicizzato orari e luoghi per il ritiro del materiale ma in tanti puntano il dito sulla disorganizzazione del servizio.

«Si pubblicizzano orari che non sono mai veritieri, non è prima volta, ma è sempre il solito scandalo», incalza Claudia Falchi residente ai Giardini, che dopo aver aspettato ore, come tanti altri, non ha potuto ritirare il suo kit. «Sue operai che lavorano dalla mattina alla sera, a detta loro senza aver pagato lo straordinario, non sono certamente sufficienti per consegnare buste a cittadine e cittadini di interi quartieri».

In piazza Sunda, infatti, l’orario per la consegna delle buste era dalle 16 alle 19, martedì 4 giugno. «Ai cittadini viene richiesto implicitamente di restare un intero pomeriggio fuori dalle postazioni per fare in tempo a prendere un kit di tre rotoli di buste, perché se arrivi entro l'orario indicato dalle locandine non verrai mai servito», prosegue la donna, «ovviamente gli operai hanno tutta la nostra solidarietà per essere gestiti male da società e Comune che fanno acqua da tutte le parti».

Sono diversi però i quartuccesi che lamentano il disservizio: «Con mia moglie e insieme a tanti altri abbiamo trascorso un'ora sotto un sole cocente per arrivare al momento del ritiro e vederci chiudere la consegna in faccia. Due operai, data la mole di persone in attesa, sono insufficienti e le modalità di consegna forse non sono più idonee per così tanti residenti», aggiunge Tore Desogus.

