Rifiuti, chi inquina dovrà pagare 

Chi inquina paga. Il Consiglio comunale di Decimomannu ha approvato il regolamento di igiene urbana. Nuove disposizioni per i residenti, nuovi compiti di controllo per la ditta che gestisce la raccolta differenziata, linea dura contro chi abbandona spazzatura in campagna.

Le novità

«Questo regolamento - dichiara il vicesindaco Massimiliano Mameli - è frutto di anni di lavoro e sarà la base per definire chiaramente diritti e doveri di amministrazione, ditta che gestisce la raccolta rifiuti e cittadini. Servirà da riferimento anche per la nuova tassazione. Da adesso i compiti della ditta rientrano il controllo dei punti abusivi di scarico e la raccolta dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale ma anche la segnalazione alla polizia locale di eventuali violazioni più lievi».

Vengono confermati il ritiro porta a porta e il conferimento diretto in ecocentro, ma con specifiche quantità che cambiano a seconda del materiale. Nel caso della frazione secca, ritiro solo porta a porta e il volume dei rifiuti non dovrà eccedere quello del singolo mastello. Gli scarti dell’edilizia? Sarà possibile conferire saltuariamente piccole quantità di materiale, previa autorizzazione. La ditta continuerà a garantire pulizia e decoro di marciapiedi, piazze e aiuole, inclusi i cestini gettacarte e le caditoie per l'acqua piovana a bordo strada.

Le discariche

Il fenomeno delle discariche abusive, ormai una vera piaga, verrà contrastato anche con l'utilizzo di telecamere e il responsabile sarà soggetto sia alla pulizia dei luoghi sia alle relative sanzioni (da mille a 10mila euro con le recenti disposizioni nazionali). Nell'attività di gestione dei rifiuti l'amministrazione comunale potrà avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini, le quali, attraverso specifiche convenzioni, potranno occuparsi anche della raccolta diretta dei rifiuti.

Nell'ultima parte del regolamento si trova un elenco delle varie violazioni, circa una cinquantina, che vanno dal conferimento di rifiuti nel contenitore sbagliato o in orari non previsti a quello di quantità eccessive. Le violazioni saranno punite dai vigili con multe che variano dai 25 ai 500 euro.

«È un ottimo punto di partenza - dichiara Mario Grieco, consigliere di minoranza - ci abbiamo lavorato a lungo durante la scorsa legislatura e darà la possibilità di premiare i tanti cittadini virtuosi».

La sindaca Monica Cadeddu aggiunge: «È un regolamento atteso da tempo che si adegua alle nuove normative, ci permetterà di migliorare ancora le percentuali di differenziata e di avere maggiore controllo sul territorio».

