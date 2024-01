Rifiuti, c’è un nuovo gestore: riparte il servizio di raccolta 

Dopo la rescissione del contratto con la ditta Pianeta Ambiente, da oggi cambia getsore il servizio di gestione dei rifiuti nei comuni dell’Unione della Barbagia (Sarule, Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi e Tiana).

Il presidente dell’Unione e sindaco di Sarule Paolo Ledda specifica che da stamane la cooperativa Ideal Service subentrerà fino a nuova gara d’appalto a supporto delle utenze private e commerciali.

Invariato fino all’aggiornamento dei prossimi giorni il calendario di raccolta. Salvaguardati anche i dieci posto di lavoro della precedente azienda, attraverso la clausola sociale. Filtra la soddisfazione generale: «Dopo esserci confrontati col tribunale di Milano – dice Ledda – abbiamo rescisso il contratto con la precedente società che versava in condizioni economiche disastrose. Come ente abbiamo provveduto così al pagamento degli insoluti a dipendenti e fornitori».

Ma non solo: «Mentre il servizio non è rimasto interrotto – continua Ledda – abbiamo bandito la procedura di affido emergenziale che ci accompagnerà per i prossimi mesi fino alla gara d’appalto definitiva. Ci rincuora vedere lavoratori e fornitori salvaguardati, con il servizio riprendere a sostegno dei cittadini» Conclude Ledda: «Poiché l’affidamento alla nuova ditta è avvenuto in tempi ristretti a causa della situazione di emergenza, confidiamo nella massima collaborazione della popolazione con gli operatori in questa fase di transizione. Evitando così dei disservizi».

