Rifiuti, cassonetti stracolmi di vetro 

Il ritiro di vetro e alluminio per bar e ristoranti dovrebbe essere garantito due volte a settimana, ma troppo spesso fuori dai locali i cassonetti traboccano di bottiglie e lattine creando non poche difficoltà ai gestori, offrendo oltretutto un’immagine poco decorosa delle strade di Capoterra. A denunciare la disorganizzazione della raccolta differenziata è Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza, che punta il dito contro la Teknoservice, società che ha in gestione il servizio.

Il disservizio

«Quello che purtroppo accade con il vetro e l’alluminio, succede anche con l’umido e la plastica – denuncia Corda -, troppo spesso i rifiuti non vengono ritirati, un problema che la Teknoservice non è mai riuscita a risolvere del tutto. Cittadini e attività commerciali pagano la Tari, non è accettabile vedere i rifiuti accumulati o bidoni traboccanti di bottiglie e lattine in tutto il centro abitato. In Consiglio comunale ho invitato sindaco e Giunta a presentare un esposto alla Procura, in modo da chiedere che venga revocato il contratto con questa società, che non solo non ha mai garantito i servizi migliorativi promessi, ma neppure quelli richiesti nel capitolato d’appalto».

Corda, inoltre, ricorda come l’isola ecologica mobile sia stata istituita solamente il mese scorso, nonostante la Teknoservice abbia in carico la gestione dei rifiuti solidi urbani da due anni. «Stiamo parlando del pianale di un camion con qualche bidone che gira per il territorio, una cosa ben diversa rispetto a quello che dovrebbe essere un’isola ecologica itinerante. Sono troppi gli aspetti che andrebbero rivisti in questa gestione dei rifiuti: pianta organica sottostimata, spazzamento delle strade approssimativo, e servizio porta a porta da migliorare. L’assessore ai Servizi tecnologici, Pino Baire, non ha responsabilità, è subentrato da un paio di mesi, ma serve comunque un cambio di rotta».

Il confronto

Per affrontare la serie di problemi legati alla gestione del servizio, i vertici della Teknoservice sono arrivati a Capoterra per incontrare l’amministrazione comunale, il direttore dell’esecuzione del contratto. «Per ogni inadempienza la società che gestisce il servizio paga delle penali al Comune – ricorda Pino Baire -, ma è giusto anche precisare che, ogni qualvolta un mastello viene dimenticato, non appena ricevono la segnalazione dei cittadini gli operatori sono pronti a intervenire. Il servizio è migliorato rispetto agli inizi, ma siamo consapevoli che ci sia ancora da fare: per questo invitiamo gli utenti a far presente a me, o al sindaco o ai nostri uffici, anche attraverso una telefonata, eventuali disservizi».

