Rifiuti, cartellino giallo per chi sbaglia 

A novembre e dicembre i conferimenti dei residenti nei comuni facenti parte dell’Unione Terre del Campidano (Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna e Serrenti) saranno bollinati se non conformi a quanto previsto dal ritiro, per invitare a correggere gli errori. «Questa procedura - spiega il presidente dell’Unione dei Comuni, Riccardo Sanna – è stata attutata dalla ditta Formula Ambiente che gestisce il servizio per abituare i cittadini ad effettuare una corretta raccolta differenziata».

Nell’ottica di ridurre ancora di più la percentuale di rifiuti conferiti erroneamente, a partire dal prossimo gennaio, quelli non ritenuti idonei dagli addetti che si occupano della raccolta differenziata porta a porta, non saranno ritirati. La ditta che gestisce il servizio avvisa che «per il corretto svolgimento del servizio di ritiro è fondamentale dotarsi dei kit forniti».

Dunque, chiunque non avesse ancora ritirato i mastelli dotati di transponder, potrà farlo recandosi il martedì e il giovedì, dalle 11 alle 13 e il sabato, dalle 10 alle 12, presso la sede di Formula Ambiente a Villasor, in via Tevere.

RIPRODUZIONE RISERVATA