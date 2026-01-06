Rifiuti, cambiano le regole 

Per fare un esempio. Una famiglia di quattro persone, con una casa di 100 metri quadri, avrà dodici ritiri di indifferenziato garantiti in un anno compresi nella tariffa base. Pagherà poi da 2 a 4 euro per ogni ritiro in più. Nella raccolta dei rifiuti diventa realtà la tariffa puntuale. Pagare in base alla quantità di rifiuti non riciclabili, in omaggio al principio “Più inquini, più paghi”. La cittadinanza, già un esempio in fatto di applicazione nella differenziata, dovrà fare qualcosa in più. Ci sarà un numero massimo di conferimenti compresi in bolletta. «Lo scopo è incentivare ancora di più la raccolta, renderla più efficace», dicono dal Comune. Intanto una buona notizia da piazza Marcia, deturpata nei giorni scorsi da rifiuti di ogni tipo. Gli autori del conferimento anarchico sono stati individuati e dovranno pagare dazio o meglio maxi multa. Merito delle videocamere di sorveglianza. Hanno incastrato una signora in compagnia del figlio e un lanuseino non residente che si era appena disfatto dei rifiuti di Capodanno.

Le novità

«I primi mesi del 2026 saranno una fase di prova – spiega l’assessore Matteo Stochino – serviranno a far partire il nuovo sistema. L’obiettivo è avviare un percorso condiviso. Se emergeranno difficoltà, se ne discuterà insieme, amministrazione e cittadini». All’orizzonte buone notizie per le tasche dei cittadini. «Questa riforma serve anche a ottenere un piccolo ma reale risparmio in bolletta. Se si differenzia bene e si riduce il rifiuto indifferenziato, il sistema riconosce questo comportamento. È questo il senso della raccolta differenziata: non solo separare i rifiuti, ma vedere valorizzato quello sforzo quotidiano».

La tariffa

A Lanusei i cittadini sono già preparati. Da tempo conferiscono utilizzando i mastelli forniti dal Comune e le buste con codice di tracciabilità. Un aspetto fondamentale: «Le norme pongono infatti il cittadino al centro come primo differenziatore dei propri rifiuti». La Tari tariffa puntuale è questa. Una parte resta uguale per tutti, mentre un’altra è legata alla quantità di rifiuto urbano residuo prodotto. Il risparmio non sarà clamoroso ma coerente.

