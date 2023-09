Rifiuti, cambia il calendario della raccolta 

Meno prelievi di secco indifferenziato, ritiro della plastica e dei pannolini a cadenza settimanale. Sono queste le principali novità introdotte nel sistema della raccolta differenziata dei sei paesi dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. Modifiche concordate dai Comuni di Dolianova , Settimo San Pietro , Serdiana , Donori , Soleminis e Barrali con la Cosir, società che gestirà il servizio fino al 2026.

L’accordo

Le correzioni sono state introdotte dopo una lunga fase di sperimentazione (iniziata a febbraio del 2022) attraverso il conferimento dei rifiuti in mastelli dotati di codice elettronico che permette di rilevare il numero e il tipo di spazzatura prodotta dalle singole utenze: «Si è notato che la media del conferimento del secco residuo è di meno di due volte al mese – sottolinea il presidente dell’Unione dei Comuni Maurizio Cuccu – per questo si è deciso di limitarne il ritiro. Sarà invece implementata, come richiesto da tanti cittadini, la raccolta della plastica e dei pannolini».

Le novità

Da lunedì prossimo in tutti i paesi dell’Unione, la frazione secca sarà ritirata due volte al mese mentre quella della plastica avrà cadenza settimanale a Dolianova, Settimo San Pietro, Serdiana e Donori. In questi paesi, saranno incrementate anche le frequenze di ritiro dei pannolini (6/7 volte al mese). Nei centri più piccoli come Barrali e Soleminis, dove è più semplice la gestione del sistema di raccolta, la plastica continuerà a essere ritirata due volte al mese mentre sarà incrementato il ritiro dei pannolini. Per gli utenti distratti c’è comunque la possibilità di rivolgersi agli ecocentri comunali che garantiscono un servizio efficiente in diversi giorni della settimana.

I numeri

Il Parteolla rappresenta da sempre un’oasi felice sul fronte dello smaltimento dei rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata ha sfiorato lo scorso anno l’85 per cento. Numeri record in contrasto però con il crescente fenomeno dell’abbandono della spazzatura nelle campagne, una piaga dilagante in tutta la Sardegna che non risparmia il territorio: «Il problema non è collegato alla frequenza dei passaggi – precisa Cuccu – i rifiuti abbandonati sono di natura diversa da quelli che produciamo normalmente a casa».

Le modifiche introdotte rimarranno in vigore per tutto il 2024. Poi si farà il punto per capire se saranno necessarie ulteriori correzioni.

Eventuali reclami potranno essere inviati via mail a segnalazioni@cosir.org. Attivo anche il numero verde 800069960 e il fisso 070684415.

RIPRODUZIONE RISERVATA