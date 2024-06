Rifiuti, buste abbandonate in tutti i rioni 

A guardare le strade della città disseminate di buste colme di rifiuti spesso non differenziati non sembra, invece c’è stato un leggero miglioramento nella situazione spazzatura. Se prima erano circa 1.500 le buste contrassegnate da un bollino perché non smaltite correttamente, adesso si è scesi a mille. Un passo che fa ben sperare: molti cittadini, ad esempio in viale Colombo, hanno capito che le buste si devono tenerere dentro i mastelli e così stanno facendo, nel giorno stabilito per il ritiro.

Resta invece più critica la situazione a Pitz’e Serra, com’è sempre stata anche prima delle nuove regole, nelle grandi palazzine in via Sant’Antonio. Qui in origine c’era un’ ecomobile: gli operai della De Vizia stazionavano davanti alle palazzine dove i residenti potevano consegnare buste e bidoni. In seguito questo sistema era stato interrotto ed è rimasto il problema. I residenti, che non hanno spazi condominiali, sono costretti a lasciare nei marciapiedi decine e decine di bidoni che non solo intralciano il passaggio, ma finiscono nel mirino di incivili di altre zone che vi gettano la loro spazzatura. Non solo: la De Vizia non potrebbe nemmeno accedere al cortile, perché c’è una sbarra. Così i residenti, esasperati, non sanno più a che Santo votarsi e chiedono che vengano ricavati spazi anche in un terreno pubblico, in modo da restituire il decoro.

Per quanto riguarda invece il ritiro delle buste che, nelle varie strade, restano giorni e giorni in attesa del ritiro proprio perché non conformi, si deve attendere che gli agenti del nucleo di vigilanza a ambientale insieme alla De Vizia effettuino i controlli per cercare di trovare tracce degli incivili, per poi procedere al ritiro.

