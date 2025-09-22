Rifiuti, bomba disinnescata 

All’orizzonte un ripristino ambientale e un futuro per la discarica per inerti a Su Berrinau, chiusa dal 2 luglio dello scorso anno perché non in regola. L’emergenza rifiuti è cresciuta in città, per questo tra le priorità dell’amministrazione comunale c’è quella di un intervento il prima possibile. Il 18 settembre, la Giunta ha approvato tre delibere, compresa quella inerente all’ex discarica di Su Berrinau, in cui è stata approvata la perizia giurata che definisce il valore dei terreni. Si tratta di un passo necessario per poter avviare gli interventi di chiusura e ripristino ambientale.

Parla Fenu

«La perizia giurata sui terreni di Su Berrinau è lo strumento che serve per valutare il valore del terreno dell’area privata utilizzata come discarica, area inquinata per la quale si rende necessaria la bonifica. Il finanziamento con fondi regionali di un milione di euro, destinato all’acquisto e alle necessarie operazioni di bonifica, è il primo passo verso un percorso di riqualificazione ambientale dell’intera zona - dice il sindaco Emiliano Fenu -. Sentiremo gli operatori per trovare una soluzione, che non potrà essere Su Berrinau, perché l’area dovrà essere assolutamente bonificata». Nemmeno un anno fa si era tenuto il corteo degli edili, costretti fino ad allora a conferire gli inerti a chilometri di distanza fuori dalla città con un conseguente aumento dei costi per le attività e i privati. A seguito di un incontro in Provincia con l’ex commissario del Comune Giovanni Pirisi e l’amministratore straordinario della Provincia Giuseppe Ciccolini, si riuscì in poche settimane ad aprire una nuova struttura nella zona industriale di Pratosardo, tuttora attiva.

Qui zona industriale

«Sono contento che si stia procedendo a Su Berrinau - dice Donatello Cherchi, amministratore unico Inerti&Calcestruzzi srl, titolare del centro di riciclaggio di Pratosardo -. Qui si è proceduto per gradi, e abbiamo le autorizzazioni per lo smaltimento degli inerti da demolizione. Di recente, abbiamo chiesto di ampliare i codici per lo smaltimento di cartongesso, guaine e altre tipologie di rifiuti. Stiamo attivando con il nostro responsabile tecnico l’iter per poterle ottenere e ampliare il conferimento di altri materiali così da offrire un servizio più completo. I tempi non dovrebbero essere lunghi». A parlare per gli edili, che ora hanno un servizio base efficiente, ma ne vogliono altri, è Marco Unida: «Non dimentichiamo le promesse fatte. Attendiamo un servizio che si occupi dei rifiuti di cantiere, che non sono solo i calcinacci, ma anche schiume poliuretaniche, cartongesso, guaine bituminose, rimasugli di lana di vetro, rifiuti speciali e pericolosi».

