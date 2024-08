Rifiuti, bollino rosso per la differenziata scorretta 

A Siniscola sta per partire l’operazione bollino blu. Il prossimo 1 settembre e fino al 31 ottobre 2024 partiranno i controlli sul conferimento dei rifiuti. Sarà una fase di transizione che permetterà all’utente di comprendere come funziona la procedura, per poi passare a regime dal prossimo 1 novembre. Per il Comune, alle prese con problemi finanziari, anche il corretto conferimento dei rifiuti può essere utile alle casse.

Durante le operazioni di raccolta, gli operatori controlleranno visivamente la qualità dei rifiuti conferiti sia nelle raccolte differenziate di organico, carta, imballi plastici, vetro e alluminio e barattoli in latta per verificare non siano stati conferiti materiali non conformi alla tipologia di raccolta. Il risultato del monitoraggio sarà visibile alle utenze attraverso l’apposizione di due diversi bollini sui contenitori delle raccolte: il bollino giallo è un avviso che indica che il rifiuto, nonostante sia stato ritirato, presenta delle anomalie, come l’errato giorno di conferimento, il contenitore non conforme. Il bollino rosso avvisa il cittadino che il rifiuto non è stato ritirato per i motivi che abbiamo sopra citato. Per maggiori informazioni sulle modalità di raccolta differenziata, è sempre attivo il numero verde 800719393, con il numero whatsapp 389 8515562.

RIPRODUZIONE RISERVATA