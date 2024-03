Rifiuti, bocciato lo spazzamento delle vie 

I monserratini sono soddisfatti del servizio di raccolta differenziata gestito da Gesenu, ma non dello spazzamento delle strade. È quanto emerge dal sondaggio fatto dall’azienda su un campione di 200 persone che hanno partecipato.

L’88% ha espresso parere positivo sull’operato complessivo svolto finora dalla ditta perugina. La stragrande maggioranza dice di trovarsi bene con i mastelli, pensa che la frequenza dei ritiri sia buona ed esprime un giudizio positivo anche sulla qualità del servizio clienti. Sempre secondo quanto è emerso dal sondaggio, la maggioranza dice di non avere difficoltà nel differenziare i rifiuti. Allo stesso tempo, pensa che per un servizio ancora migliore occorra premiare i più virtuosi e applicare sanzioni a chi non rispetta le regole. La percentuale di soddisfazione scende al 62% quando si tratta del ritiro degli ingombranti: nello specifico, per il 34% è sufficiente, solo per una percentuale minore è buono e ottimo.

Bocciato invece lo spazzamento delle strade. Gli utenti chiedono che venga effettuato più spesso e con più cura. Sul punto interviene l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi: «Valuteremo le condizioni dell’appalto per migliorare il servizio». Il 47% dei monserratini che hanno partecipato al sondaggio non utilizza le tre ecoisole informatizzate, chi invece lo fa pensa che bisognerebbe aggiungerne altre. E la metà ritiene che la frequenza dei conferimenti nell’isola ecologica mobile debba essere aumentata.

RIPRODUZIONE RISERVATA