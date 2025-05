Rifiuti biodegradabili,  ok al progetto in vista del bando milionario 

La Giunta comunale di Assemini ha approvato un progetto triennale per il compostaggio dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Per individuare l’operatore economico che si occuperà del servizio, il Comune lancerà un bando relativo all’appalto dal valore stimato di circa 2 milioni di euro.

Dal 2019 il servizio di igiene urbana è in mano a un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società San Germano ed Etambiente. L’attuale affidamento del servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense è in scadenza, pertanto è necessario individuare un impianto di compostaggio autorizzato, che sia il più vicino possibile ai luoghi di produzione e raccolta, per la prosecuzione di un servizio reputato essenziale.

Come previsto dal contratto stipulato con il Comune, sono a carico dell’amministrazione tutte le spese relative agli smaltimenti e al recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata con il servizio porta a porta e presso il centro di raccolta comunale. Nello specifico, la “frazione organica” comprende i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità che risultino compostabili: «Si suddividono in rifiuti compostabili (scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private) e in rifiuti di natura organica (scarti di cucina di origine domestica o commerciale e modiche quantità di verde o pura cellulosa», si legge nel regolamento. ( sa. sa. )

