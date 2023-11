Rifiuti, beffa dopo le pulizie 

Lattine, bottiglie e bicchieri di plastica, cibo, cartacce e altri tipi di spazzatura abbandonati sul terreno. Succede a Dolianova nella pineta di fronte al cimitero di Sant’Elena. Questa volta però non si tratta della solita manifestazione di inciviltà a cui purtroppo deve assistere quotidianamente chi attraversa la periferia e le campagne del paese. C’è di più: l’abbandono dei rifiuti è un affronto nei confronti di chi, pochi giorni fa, in occasione della Giornata per la tutela dell’ambiente, quell’area l’aveva completamente ripulita e riconsegnata alla fruizione pubblica.

La protesta

«Siamo veramente stufi – dice l’assessora al decoro urbano Annarita Agus – domenica scorsa proprio qui un gruppo di oltre 30 volontari coadiuvati dagli operatori dell’associazione “Sos Metaldetector” hanno riempito decine di sacchi di spazzatura restituendo dignità alla pineta proprio a ridosso della commemorazione dei defunti. Fa ancora più rabbia vederla nuovamente sporca a distanza di soli tre giorni. E’ una mancanza di rispetto per chi ha pulito e per i nostri cari che non ci sono più». Recentemente l’amministrazione comunale si è dovuta far carico di costi aggiuntivi per ripulire alcune aree trasformate in discarica. Con costi importanti che vanno a pesare sul bilancio comunale. Sono molti i cittadini che invocano più controlli e sanzioni per arginare gli incivili: «Purtroppo non è possibile tenere sotto controllo tutto il territorio – spiega l’assessora – cosi come non è pensabile recintare le aree a rischio. Questa volta però ciò che è stato trovato potrà essere analizzato. Ci sono degli elementi che potrebbero far risalire ai responsabili. Con tutte le conseguenze del caso». Quello di Sant’Elena non è l’unico episodio increscioso segnalato in questi giorni.

I social

Sui gruppi social le lamentele sono all’ordine del giorno: via don Milani, Campo sportivo, Parco 25 Novembre, Bacu Cardu. Sono solo alcune delle zone dove “sacchetto selvaggio” colpisce con più frequenza. La Polizia locale aveva annunciato l’installazione di fotocamere come deterrente all’abbandono: «Tutto è utile – dice l’assessore – ma ciò che serve è inculcare alle persone, fin da piccoli, il rispetto per l’ambiente. Andremo avanti con le campagne di sensibilizzazione come quella di domenica scorsa».

