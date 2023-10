Rifiuti, battaglia Comune-De Vizia 

Sì alle risorse extra per aiutare De Vizia a far fronte ai rincari generali, ma non tutte quelle che la società ha chiesto per sostenere l’aumento dei costi dell’energia subìto dallo scorso anno. Ottocentomila euro concessi dai vertici del Municipio, a fronte di 1 milione e mezzo circa chiesto, tanto da innescare una battaglia legale: da una parte c’è De Vizia che ha presentato ricorso al Tar contro il Comune, dall’altra l’amministrazione di via Porcu che si è costituita in giudizio in attesa che siano i giudici a pronunciarsi per dire chi ha ragione.

Gli aumenti

Il braccio di ferro fra amministrazione comunale e società va avanti da tempo. Al centro del confronto gli aumenti del gasolio e dell’energia elettrica in primis, che - a detta di De Vizia - avrebbero comportato spese in più per 1 milione e mezzo circa. Cifra chiesta al Comune come aumento rispetto al canone annuale previsto nel contratto firmato nel 2021. Ma secondo i calcoli del settore Ambiente, sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, l’importo sarebbe decisamente inferiore a quello richiesto: poco più di 800mila euro, quasi la metà. In una recente determinazione del dirigente si fa riferimento a una riunione di poche settimane fa, nel palazzo di via Porcu, “tra i dirigenti dell’amministrazione comunale e i rappresentanti dell’impresa per esaminare le diverse situazioni inerenti il precedente contratto del 2008 e l’attuale firmato nel 2021. Per quest’ultimo in particolare si è esaminata la problematica del calcolo revisionale non pervenendo ad una conclusione condivisa”.

Poi il botta e risposta a suon di atti protocollati, e la decisione del Comune “pur in assenza della relazione con specificazione dell’incremento dei costi, da produrre a cura della società a giustificazione delle voci di spesa”, di “procedere al calcolo revisionale sulla scorta della documentazione prodotta da De Vizia in sede di verifica della congruità dell’offerta, ciò al fine di garantire la qualità dei servizi e l’equilibrio economico e finanziario dell’appalto”.

Avvocati in campo

Un confronto, con la mediazione dei rispettivi avvocati, sfociato in guerra legale. Come conferma il ricorso presentato al Tar dalla società con il quale si chiede “l’annullamento della nota del responsabile del settore Ambiente”, dove di fatto si “respinge la richiesta di De Vizia Transfer di calcolare la revisione prezzi del contratto d'appalto del 27 aprile 2021”.

Inevitabile la costituzione in giudizio del Comune. «Come amministrazione sosteniamo che gli 800mila euro siano sufficienti a coprire l’aumento dei costi, ma a questo punto spetta ai giudici il compito di sciogliere il nodo sull’interpretazione delle norme contrattuali», spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna. «Ovviamente», rassicura, «tutto questo non avrà nessuna ricaduta sul servizio di igiene urbana che verrà svolto regolarmente».

RIPRODUZIONE RISERVATA