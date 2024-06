Rifiuti, aumenti per famiglie e attività 

Aumenti della Tari in vista, per cittadini e attività produttive di Capoterra: durante l’ultima seduta, il Consiglio comunale ha approvato le nuove tariffe sulla tassa dei rifiuti che, mediamente, porteranno a un rincaro del 5,9 per cento.

Era dal 2009 che la Tari non veniva ritoccata, la decisione dell’amministrazione Garau di chiedere un contributo maggiore ai capoterresi ha sollevato non poche polemiche in Aula. L’aumento è stato votato in blocco dalla maggioranza: tra i banchi della minoranza contrari Beniamino Piga, Silvano Corda e Francesco Dessì, si è invece astenuto Efisio De Muru.

Le critiche

L’ex sindaco Dessì spiega come i rincari metteranno ancora più in difficoltà i cittadini: «Di questi tempi, per le famiglie un aumento di 30 o 20 euro può fare la differenza. Era da quindici anni che la Tari non veniva ritoccata, noi durante i nostri mandati abbiamo sempre evitato di farlo, compiendo salti mortali per chiudere il bilancio. L’amministrazione Garau dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, anziché scaricare la colpa sui predecessori».

Polemico anche Silvano Corda che sottolinea come, in virtù di un servizio non sempre puntuale, il Comune dovrebbe in realtà fare sconti agli utenti: «Si tratta dell’ennesimo sgambetto dell’amministrazione Garau ai cittadini, un aumento che penalizzerà famiglie e attività produttive del paese. A causa dell’incapacità amministrativa di chi guida il nostro Comune, i capoterresi dovranno fare i conti con un aumento della Tari che, alla fine, sarà compreso tra il 7 e il 9 per cento: una beffa, se si considera il fatto che il servizio di raccolta dei rifiuti non funziona come dovrebbe».

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, si dice preoccupato per l’evasione della tassa da parte dei contribuenti, che ha raggiunto il 60 per cento: «Visti i numeri, evidentemente negli anni precedenti gli sforzi per una corretta raccolta dei tributi sono stati vani, e talvolta è stata anche incentivata l'elusione del tributo. A questo si aggiungono le tante pecche della raccolta dei rifiuti urbani: il capitolato, preparato dalla precedente amministrazione non è adeguato, e ci restituisce la fotografia di un servizio su cui è urgente intervenire. Data la situazione di svantaggio, l'amministrazione attuale è stata costretta ad innalzare di qualche euro le tariffe. Vien da se che questo non sia andato a vantaggio dei cittadini corretti che pretendono un servizio adeguato».

La maggioranza

Il sindaco, Beniamino Garau, che gestisce anche la delega al Bilancio, spiega i motivi dei rincari: «Siamo stati costretti a prendere questa decisione, a fronte dell’aumento dei costi di smaltimento al Tecnocasic e del quantitativo di umido e secco conferito, dell’adeguamento ai dati Istat e alle tariffe di Arera, non si poteva fare altrimenti. Il problema principale resta l’evasione del tributo: ci sono utenti che non pagano il servizio, altri del tutto sconosciuti all’anagrafe tributaria, una situazione a cui metteremo subito mano per tutelare i cittadini onesti. Siamo tra i Comuni che hanno fatto registrare gli aumenti medi più bassi, altre realtà hanno applicato rincari che raggiungono il doppio».



