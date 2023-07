Rifiuti, arrivano i mastelli col microchip 

La rivoluzione parte dai mastelli, nuovi e dotati di microchip personale. E per le attività produttive il ritiro dei rifiuti sarà quasi giornaliero, sei giorni su sette per l’umido e il vetro, mentre fra un mese è in programma la riapertura dell’ecocentro di via Fermi, oltre a quello di Su Pezzu Mannu rimasto attivo per i residenti nei rioni periferici della città. Sono alcune delle novità sul nuovo appalto di igiene urbana di Selargius, partito lo scorso marzo - con la nuova gestione affidata alla società San Germano - in vista dell’entrata a regime a inizio settembre. Obiettivo: migliorare la raccolta differenziata e raggiungere l’81 per cento di riciclo dal primo anno, con il via alla tariffa puntuale dal 2025.

«Dopo una prima fase di rodaggio siamo pronti a introdurre alcune delle novità inserite nel capitolato d’appalto, che consentiranno di migliorare ulteriormente il servizio e di rispondere meglio alle esigenze di tutto il territorio», commentano soddisfatti il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Servizi tecnologici Gigi Gessa.

Campagna informativa

La campagna informativa e di sensibilizzazione fra i selargini è partita pochi giorni fa. «Stiamo portando avanti le indagini territoriali che a breve permetteranno di iniziare con la consegna dei nuovi kit dotati di microchip per le utenze domestiche e non: una tappa fondamentale per poter introdurre sul territorio la tariffazione puntuale», spiega Stefano Corda, responsabile commerciale San Germano per la Sardegna. Il colore dei mastelli resta lo stesso, a parte il cambio per plastica e carta: giallo il primo, blu il secondo, in base alle nuove direttive europee. E per le utenze singole, per quanto riguarda la plastica, non verrà consegnato nessun contenitore ma il conferimento è previsto all’interno di sacchetti semitrasparenti.

Tra le principali novità c’è la maggiore frequenza di raccolta dedicata ai commercianti: ritiro quotidiano (domenica esclusa) per le frazioni dell’organico e il vetro. Cinque raccolte a settimana per la plastica, tre per carta e cartone e il sabato il ritiro del secco.

Anziani, numero verde

A breve sarà anche attivato un numero verde dedicato agli over 65, che affiancherà il contact center - aperto in via Roma - e il nuovo numero verde a disposizione di tutte le utenze, mentre sono già in funzione il sito internet Selargius sostenibile e la nuova app Iren Ambiente, dove i cittadini potranno ricevere informazioni aggiornate relative ai calendari di raccolta, all’ecocentro, e si potrà prenotare il ritiro degli ingombranti. Svolta che interesserà anche i mezzi: elettrici e ibridi per ridurre i consumi e rispettare l’ambiente.

Tariffa puntuale molto probabilmente dal 2025, dopo un periodo di sperimentazione necessaria per stabilizzare la percentuale di differenziata in città. Per ora il dato oscilla fra il 78 e poco più del 79 per cento, con l’obiettivo di raggiungere l’81 per centro nel primo anno.

