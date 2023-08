Rifiuti, arriva lo specialista 

A Carbonia arriva lo “sceriffo” dei rifiuti per difendere i cittadini e interverrà nel caso in cui i gestori del servizio non dovessero rispettare le regole.

Le proteste

Il ritiro porta a porta della nettezza urbana non sempre avviene infatti nei tempi e nei modi previsti, e il Comune ha deciso di adottare delle contromisure: da settembre sarà operativa una nuova figura preposta alla direzione e al controllo dell’esecuzione del contratto, il Dec. Ad annunciarlo pochi giorni fa è stato l’assessore comunale all’Ambiente Manolo Mureddu dopo aver preso atto di una serie di segnalazioni giunte da cittadini, infuriati per il mancato ritiro di alcune tipologie di rifiuti, come ad esempio l’umido il cui contenitore pertanto rimane diversi giorni esposto in strada primo del successivo turno di ritiro. «I problemi potrebbero dipendere dalla sostituzione del personale abituale per le ferie - spiega l’assessore alle Politiche ambientali - ma la frequenza dei problemi è ormai eccessiva: da settembre, dopo tanti anni, potenzieremo gli organici con una nuova figura specializzata, un Dec, che avrà il compito di verificare nei dettagli ora dopo ora la corretta applicazione dell’appalto di igiene pubblica con la facoltà di segnalare e contestare le inadempienze». Il Dec lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione comunale, la quale avrà però il potere di contestare le eventuali inadempienze.

I tempi

Contestazioni che, se ripetute, rischierebbero di costare sanzioni all’azienda. L’istituzione del Dec è uno dei passi verso il nuovo appalto del servizio di nettezza urbana la cui indizione potrebbe scattare prima della fine dell’anno. L’attuale appalto è infatti in proroga da due anni. Il Comune ha incaricato una equipe specializzata di studiare il nuovo servizio che si baserà ancora sul porta a porta ma dovrà prevedere misure tali da far pagare solo per quello che il cittadino produce. È la cosiddetta “tariffa puntuale” legata alla quantità di rifiuto prodotto, ma la misura non entrerà in funzione da subito. Previsto anche il potenziamento del servizio di spazzamento che ora rivela delle carenze. Attualmente il servizio di nettezza urbana costa al Comune poco più di cinque milioni di euro ma ogni anno occorre fare i conti con il 20-25 per cento di evasione cui l’amministrazione sta cercando di porre un freno.

