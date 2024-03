Rifiuti, arriva l’isola ecologica mobile 

Entra in funzione l’isola ecologica mobile: d’ora in poi sarà possibile conferire alcune tipologie di rifiuti a pochi passi da casa, senza per forza dover raggiungere l’ecocentro della zona di Sant’Angelo.

Ferro e metalli di piccole dimensioni, batterie d’auto, farmaci scaduti, oli esausti, vetro e lattine, toner per stampanti: sono solo alcuni dei materiali che, calendario alla mano, nelle diverse zone del territorio i cittadini potranno smaltire nell’isola ecologica mobile.

L’assessore

Pino Baire, assessore comunale ai Servizi tecnologici, introduce il nuovo servizio garantito dalla Teknoservice, la società che gestisce l’appalto per la raccolta dei rifiuti e fa il punto sull’andamento della raccolta differenziata tra centro abitato, litorale e Poggio dei Pini: «L’isola ecologica itinerante permetterà soprattutto agli utenti più anziani o sprovvisti di un veicolo di sbarazzarsi di alcune tipologie di rifiuto senza recarsi all’ecocentro. Si tratta di un potenziamento del servizio, già previsto nel capitolato della gara d’appalto. I cassonetti raggiungeranno tutto il territorio, venendo così incontro alle esigenze dei cittadini del centro storico ma anche delle varie lottizzazioni».

Pesa e paga

Ha preso il via anche la lettura dei codici a barre presenti nei mastelli, fondamentale per far l’adozione della tariffa puntuale sui rifiuti: «L’obiettivo è quello di invogliare i cittadini a ridurre il più possibile il numero dei conferimenti, in modo da risparmiare sulla bolletta. Il nostro, grazie alla collaborazione dei residenti, resta uno dei Comuni più virtuosi dell’Isola: la percentuale dei materiali riciclati con la raccolta differenziata è pari all’82 per cento».

Il sindaco, Beniamino Garau, in passato primo difensore della Teknoservice, frena gli entusiasmi: «Ci hanno comunicato che metteranno in funzione l’isola ecologica, ma in passato ho già sentito proclami ai quali non sono seguiti i fatti. Mi rallegrerò dell’avvio di questo servizio solo quando lo vedrò in funzione. Nel frattempo la Teknoservice ha ricevuto dal nostro direttore dell’esecuzione del contratto una notifica per servizi non eseguiti e dovrà pagare una penale di ottomila euro. Mi auguro che questa sia la volta buona e si comincino a rispettare tutti i punti previsti nel contratto».

L’opposizione

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì rincara la dose: «Dopo quasi tre anni dall’avvio della nuova gestione del servizio, finalmente la Teknoservice è pronta a far entrare in funzione l’isola ecologica mobile, resta da chiedersi come mai si sia dovuto aspettare tanto. In linea di massima il servizio di raccolta e pulizia delle strade, nonostante le promesse, non mi sembra migliorato granché: nelle periferie e nelle campagne, inoltre, le discariche abusive continuano a proliferare».

RIPRODUZIONE RISERVATA