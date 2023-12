Rifiuti, arriva la tariffa puntuale 

Gli obiettivi sono ambiziosi: offrire un migliore servizio di raccolta dei rifiuti e spendere meno, passando da 12 a 10 milioni di euro in cinque anni con un risparmio di circa 300mila euro annui. Nell’ultima seduta del 2023, il Consiglio comunale (astenuta la minoranza) ha approvato la relazione tecnica del nuovo servizio di raccolta differenziata e igiene urbana. Il documento illustrato in aula dal vicesindaco Federico Ledda punta a ridurre la quantità di rifiuti, accrescere la percentuale di differenziata, ottimizzare i costi per le utenze, garantire efficienza e puntualità.

La novità

«Il servizio porta a porta – ha evidenziato Ledda- sarà strutturato secondo le frazioni attualmente conferibili, plastica, carta, umido, secco e vetro ma la novità importante sarà l’introduzione della tariffa puntuale. Non ci si baserà più solo sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati dell'immobile, ma anche su quanti rifiuti sono prodotti e differenziati. L’utente perciò pagherà per la quantità di rifiuto indifferenziato che produce. Quindi meno rifiuti indifferenziati e umidi e meno si spende». Il calcolo sarà possibile grazie alla lettura tramite il “rfid”, un particolare sistema di identificazione a radiofrequenza sistemato sui nuovi contenitori delle utenze per calcolare i numeri di conferimenti effettuati.

I servizi

Ci saranno inoltre servizi integrati o nuovi come ad esempio «il ritiro degli ingombranti che diventerà un servizio a chiamata, che sarà espletato entro 48 ore dalla richiesta – aggiunge Ledda - Porta a porta e all’ecocentro oltre agli oli esausti possono essere conferiti anche gli indumenti». Il vicesindaco ha inoltre annunciato l’installazione di isole ecologiche informatizzate con accesso tramite rifd, tessera sanitaria o app. Verrà realizzato anche il centro del riuso potenziato il servizio di pulizia delle caditoie stradali con auto spurgo per i pozzetti e la condotta di raccolta acque bianche. Prevista inoltre l’attività di pronto intervento. Sarà potenziato anche il diserbo stradale, lo spazzamento manuale e meccanizzato. Sulle spiagge sarà incrementato il servizio con isole ecologiche informatizzate scarrabili lungo la litoranea e nelle altre spiagge sparse. Il passaggio successivo è ora l’individuazione della ditta che gestirà il nuovo servizio. «Il lungo lavoro è frutto della conoscenza dei problemi legati ai servizi di raccolta differenziata – conclude il vicesindaco – che ci hanno portato alla rivisitazione di alcuni servizi e all’introduzione di altri secondo le convenienze e necessità delle utenze domestiche e commerciali, della organizzazione quotidiana della realtà locale e delle sue strutture».

RIPRODUZIONE RISERVATA