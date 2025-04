Rifiuti, arriva la tariffa puntuale 

Il conto della Tari, la tassa sui rifiuti, legato a quanto si butta nei sacchetti della raccolta indifferenziata. Si chiama tariffa puntuale, ed è il sistema che il Comune di Tortolì vuole sperimentare per ridurre la quantità di immondizia generica, aumentare tutto ciò che può essere riciclato e riutilizzato e far risparmiare i più virtuosi, premiandoli con uno sconto su una parte dei bollettini. Le linee guida per il nuovo bando dell’appalto del servizio di raccolta differenziata, che entrerà in vigore nel 2026 (salvo proroghe), sono state approvate dalla giunta Ladu su proposta di Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente. «Le agevolazioni ai Comuni virtuosi, come il nostro che si attesta oltre l’80 per cento di rifiuti differenziati conferiti, possono essere applicate solo se è in vigore la tariffazione puntuale», dice Falchi.

La novità

Ciascun cittadino pagherà il costo del servizio sulla base dei rifiuti prodotti. In sintesi è questo il principio della tariffazione puntuale che i tecnici comunali si apprestano a definire sul nuovo bando. La linea politica è tracciata. Una piccola rivoluzione ambientale, adesso che Tortolì, da anni premiato come Comune virtuoso, ha superato l’80 per cento di raccolta differenziata.

Gli uffici del palazzo di via Garibaldi ipotizzano di farsi supportare da società di consulenze specializzate per costruire il modello migliore per una cittadina in (lieve) crescita demografica e sotto il profilo turistico con 607mila presenze. «Tariffazione puntuale significa tariffazione giusta. Chi più fruisce del servizio più è chiamato a contribuire, mentre chi meno produce troverà un risparmio sulla bolletta».

Ma come potrebbe funzionare il meccanismo? La base è l’aumento delle “due r” dell’economia circolare: la riduzione della quota di indifferenziata dei rifiuti e il riuso. Una spirale virtuosa.

Il bando

In linea teorica il prossimo appalto della raccolta, che è anche il costo maggiore sul bilancio comunale (oltre 3 milioni di euro annui), durerà almeno 48 mesi. «Un tempo utile a garantire la massima competizione tra i soggetti economici interessati alla partecipazione, dando loro allo stesso tempo la possibilità di vedere riconosciuti gli investimenti che intenderanno proporre in sede di gara e dall’altra un contenimento per la spesa. È l’inizio - conclude Falchi - di un percorso che ci porterà a un notevole abbattimento della produzione di rifiuti».

