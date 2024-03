Rifiuti, arriva la tariffa puntuale 

Novità nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei paesi dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano: San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, Serrenti, Samassi e Serramanna. Nelle prossime settimane saranno distribuiti i nuovi mastelli che permetteranno l’avvio della tariffazione puntuale. A spiegarlo durante un incontro al quale hanno partecipato anche i rappresentanti di “Formula ambiente” che cura il servizio – è stato il presidente dell’Unione Riccardo Sanna: «La nuova gestione sarebbe dovuta partire alla fine del 2022 ma non è stato possibile applicare subito il capitolato previsto perché il contratto è stato firmato solo a del 2023. Ora, dopo nove mesi, siamo in grado di avviare la tariffazione puntuale. Partirà un’accurata campagna di sensibilizzazione con canali separati per le scuole e i cittadini».

Il dispositivo

Ogni Comune dovrà individuare i luoghi più adatti per la distribuzione dei nuovi mastelli che avranno i trasponder. «Attraverso questi moderni dispositivi – aggiunge Riccardo Sanna – la macchina dei rifiuti si fermerà solo quando verrà rilevata la presenza dei mastelli. Ci sarà una fase di passaggio per arrivare alla nuova tariffa che permetterà di premiare chi differenzia di più e chi espone di meno i bidoni dei rifiuti. Questo nuovo metodo consentirà di risparmiare e sarà ecosostenibile. Ad oggi in tutti i Comuni dell’Unione siamo sopra alla soglia dell’80 per cento di differenziata. Tutto questo è merito dei cittadini. La grossa incognita sono i costi del conferimento: questo problema riguarda tutta la Sardegna perché il costo è anche doppio rispetto alle altre regioni italiane».

«Tra qualche settimana inizierà la distribuzione dei nuovi mastelli – spiega Libero Lai, assessore di San Gavino al piano rifiuti –. Sono inoltre previsti degli incontri formativi rivolti alla cittadinanza nei quali si parlerà delle modalità di ritiro con i mastelli codificati e dell’importanza della differenziazione precisa. Sarà attiva anche la app con le notifiche sui giorni e le frazioni di esposizione».

Il territorio

Disponibilità piena ad avviare il servizio con il nuovo regime da parte della ditta “Formula ambiente”: «Tutta l’attività di distribuzione dei nuovi mastelli sarà fatta con incontri con i cittadini e con le scuole – racconta l’ingegner Giulio Gardu –. Le modalità saranno scelte Comune per Comune in accordo con le amministrazioni. Saranno spiegate tutte le novità del servizio e ci sarà il supporto di una app e del numero verde». Ad oggi tutti i sei Comuni delle Terre del Campidano conferiscono la frazione umida nell’impianto Cisa di Serramanna e hanno abbandonato l’impianto ex Villaservice di Villacidro.

