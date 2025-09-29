VaiOnline
Macomer.
30 settembre 2025 alle 00:39

Rifiuti, arriva la tariffa puntuale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Una scelta di civiltà, che guarda al domani». Così viene definito il nuovo piano comunale per la gestione dei rifiuto approvato dal Consiglio comunale e che sarà messo in atto a breve termine: uno strumento moderno e innovativo, sostenibile e rispettoso verso l'ambiente, secondo gli amministratori, che unisce tecnologia, equità e partecipazione attiva dei cittadini. Quindi una delle sfide più importanti per la comunità.

L’obiettivo

«Un servizio più efficiente e vicino alla gente - spiega l'assessore all'Ambiente, Toto Listo - Il piano, infatti, prevede il potenziamento del servizio porta a porta e una sua riorganizzazione complessiva. L'obiettivo principale è però ridurre al minimo i rifiuti indifferenziati e incentivare la raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi ambientali regionali ed europei. Con questo piano non guardiamo solo al presente, ma costruiamo il futuro. Ridurremo i rifiuti destinati allo smaltimento, aumenteremo il recupero e il riciclo, ridurremo i costi a carico della collettività. Macomer quindi avrà strade più pulite, un ambiente più sano, un servizio moderno ed efficiente».

Tra le novità introdotte, figura la cosiddetta Tariffa puntuale. «Una tariffa giusta ed equa - aggiunge Listo - che premia chi si impegna, differenzia correttamente, riduce gli sprechi. È un principio semplice ma efficace: chi inquina meno, paga meno». Per questo il Comune sta investendo in informatizzazione del servizio e nuove tecnologie. I rifiuti saranno tracciati, i dati trasparenti, la raccolta sarà più efficiente.

Il servizio

«Avremo strumenti che permetteranno al Comune e ai cittadini di monitorare in tempo reale l’andamento del servizio – dice Salis – perché la trasparenza è la base della fiducia. Per questo nulla potrà essere realizzato senza il contributo dell'intera comunità. L'obiettivo è fare di Macomer un comune virtuoso, un esempio per l’intera Sardegna. Non lo facciamo per ottenere primati o classifiche, ma per dimostrare che con visione, impegno e collaborazione è possibile costruire una comunità più giusta, più consapevole e più rispettosa dell’ambiente».

E infine l’assessore fa appello ai cittadini: «È un investimento sul nostro futuro . Facciamo Macomer pulita e più bella».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Nuoro.

Ciccolini lascia le briciole a Uda

Giovanna Pittalis
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia