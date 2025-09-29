Rifiuti, arriva la tariffa puntuale 

«Una scelta di civiltà, che guarda al domani». Così viene definito il nuovo piano comunale per la gestione dei rifiuto approvato dal Consiglio comunale e che sarà messo in atto a breve termine: uno strumento moderno e innovativo, sostenibile e rispettoso verso l'ambiente, secondo gli amministratori, che unisce tecnologia, equità e partecipazione attiva dei cittadini. Quindi una delle sfide più importanti per la comunità.

L’obiettivo

«Un servizio più efficiente e vicino alla gente - spiega l'assessore all'Ambiente, Toto Listo - Il piano, infatti, prevede il potenziamento del servizio porta a porta e una sua riorganizzazione complessiva. L'obiettivo principale è però ridurre al minimo i rifiuti indifferenziati e incentivare la raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi ambientali regionali ed europei. Con questo piano non guardiamo solo al presente, ma costruiamo il futuro. Ridurremo i rifiuti destinati allo smaltimento, aumenteremo il recupero e il riciclo, ridurremo i costi a carico della collettività. Macomer quindi avrà strade più pulite, un ambiente più sano, un servizio moderno ed efficiente».

Tra le novità introdotte, figura la cosiddetta Tariffa puntuale. «Una tariffa giusta ed equa - aggiunge Listo - che premia chi si impegna, differenzia correttamente, riduce gli sprechi. È un principio semplice ma efficace: chi inquina meno, paga meno». Per questo il Comune sta investendo in informatizzazione del servizio e nuove tecnologie. I rifiuti saranno tracciati, i dati trasparenti, la raccolta sarà più efficiente.

Il servizio

«Avremo strumenti che permetteranno al Comune e ai cittadini di monitorare in tempo reale l’andamento del servizio – dice Salis – perché la trasparenza è la base della fiducia. Per questo nulla potrà essere realizzato senza il contributo dell'intera comunità. L'obiettivo è fare di Macomer un comune virtuoso, un esempio per l’intera Sardegna. Non lo facciamo per ottenere primati o classifiche, ma per dimostrare che con visione, impegno e collaborazione è possibile costruire una comunità più giusta, più consapevole e più rispettosa dell’ambiente».

E infine l’assessore fa appello ai cittadini: «È un investimento sul nostro futuro . Facciamo Macomer pulita e più bella».

RIPRODUZIONE RISERVATA