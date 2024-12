Rifiuti, arriva la polizia ambientale 

Non solo il sistema di videosorveglianza (che sta per essere razionalizzato e migliorato) nelle zone più critiche della città. Adesso, anche una sezione della polizia locale (la cui delega è in capo a Massimo Zedda) da oggi si occuperà esclusivamente di controllare e sanzionare chi abbandona i rifiuti ma anche chi assume comportamenti irregolari nella “gestione” dei propri rifiuti (per esempio chi espone i mastelli negli orari non consentiti o chi li lascia in strada anche oltre il termine consentito).

La novità

Già da questa settimana, quindi, dieci tra uomini e donne della municipale lavoreranno in stretta collaborazione con l’ufficio dell’Igiene del Suolo per combattere la piaga dell’abbandono dei rifiuti. Il Comune, dando gambe alle linee programmatiche sulla gestione dei rifiuti, dichiara guerra a chi abbandona i rifiuti. Obiettivo: la pulizia e il decoro della città. «Finalmente grazie all’incessante impegno del Comandante della polizia (anche dirigente del servizio di igiene urbana) si costituisce una sezione della polizia locale che risponde a un’esigenza della città espressa anche nella delibera di agosto. La sua nascita», la polizia ambientale esisteva fino a due anni e mezzo fa, «è finalizzata al controllo del territorio per il contrasto della piaga dell’abbandono e di tutti quei comportamenti irregolari adottati nei conferimenti», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi.

Tra i compiti della nuova sezione di polizia ambientale, oltre a vigilare e sanzionare i comportamenti illeciti e irregolari, almeno ogni tre mesi dovrà stilare una relazione sugli esiti dell’attività svolta. Resta sempre attiva (e separata) la sezione di vigilanza ambientale che invece lavora sull’inquinamento

La strategia

La strategia dell’amministrazione passa attraverso diversi canali: quello del controllo e del contenimento delle azioni irregolari e illegali è soltanto uno. Fondamentale, infatti, è la prevenzione: «Stiamo lavorando a una nuova campagna di comunicazione che avrà azioni concrete e mirate, con particolare riferimento alle zone della città dove esiste maggiormente un problema di degrado ambientale e sociale», quindi San Michele, Sant’Elia e Is Mirrionis. «Le azioni saranno coordinate insieme all’assessorato alle Politiche Sociali», dice ancora l’assessora Giua Marassi.

Il patto

Questo perché l’amministrazione per cercare di risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti punta molto sul «patto sociale con i cagliaritani», spiega ancora l’assessora Giua Marassi. «Ogni azione deve andare di pari passo con la collaborazione dei cittadini. Questo patto lo stiamo attuando con i continui incontri di partecipazione con i cittadini», dice ancora, «stiamo incontrando le rappresentanze dei comitati di quartieri, delle associazioni di categoria e degli esercenti che poi faranno parte della Consulta permanente», l’organismo che coinvolge amministrazione e cittadini nell’obiettivo comune di rendere Cagliari una città più pulita. ( ma. mad. )

