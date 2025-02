Rifiuti, appello dei sindaci: più coinvolgimento 

I sindaci del Marghine chiedono di essere coinvolti nelle decisioni legate al collaudo e all’avvio del termovalorizzazione dei rifiuti di Tossilo. Otto su dieci firmano un documento dopo lo stop alle operazioni di collaudo intimato dalla Provincia per mancanza di garanzie su sicurezza, questioni sanitarie e ambientali. «In qualità di sindaci - riporta il documento - abbiamo raccolto le preoccupazioni del territorio seguendo quotidianamente lo svilupparsi della vicenda che, per la sua complessità, coinvolge in maniera diretta tutti i livelli istituzionali». I sindaci di Sindia, Silanus, Birori, Dualchi, Noragugume, Lei e Bortigali si associazioni alle considerazioni del sindaco di Macomer. «Riccardo Uda - scrivono - ha evidenziato le numerose

anomalie con le quali la procedura di collaudo si stava avviando. La situazione presenta problemi irrisolti sotto diversi punti di vista: industriale, finanziario, gestionale e sanitario. Chiediamo alle istituzioni responsabili del procedimento di avvio dell’impianto un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti nelle scelte che si dovranno prendere. A partire da tutti i Comuni del Marghine che, rispetto ad altri, si vedono esposti a una decisione da cui dipenderà lo sviluppo futuro del territorio, che in passato ha già svolto un importante ruolo, pagando anche un prezzo alto per la disponibilità ad accogliere impianti e discarica, strategici nel sistema integrato di gestione dei rifiuti». Su posizioni diverse i sindaci di Bolotana, Francesco Manconi, («Si deve mettere rimedio alle diseconomie create. Perché non parte il compostaggio, che fa parte integrante del sistema?») e di Borore, Alessandro Porcu («Il controllo delle emissioni col metodo di controllo più snello delle comunicazioni. Cautela e fiducia, prudenti e rispettosi di chi sta operando»).

