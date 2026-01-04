VaiOnline
Uta.
05 gennaio 2026 alle 00:06

Rifiuti, appello ai cittadini: «Non buttate troppa plastica» 

Come accade in altri paesi sardi, anche a Uta c’è una “crisi” del riciclo della plastica. Il Comune ha spiegato ai cittadini che, a livello regionale e nazionale, si vive una fase gravemente critica nella filiera del riciclo della plastica, con potenziale ripercussioni sulla regolare gestione del servizio di raccolta. La linea del riciclaggio della plastica è sotto forte pressione a causa dell’impossibilità degli impianti di trattamento di accogliere ulteriori quantitativi di materiale. È un problema provocato da fattori economici e logistici, che vanno al di là della responsabilità dei municipi.

«Il nostro Comune, in accordo con gli organi regionali e i gestori del servizio, sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi per la popolazione e garantire la continuità dei servizi», spiega l’assessore Graziano Meloni, «Ci sentiamo di dire che, in ogni caso, invitiamo la cittadinanza a conferire la plastica in modo corretto, rispettando sempre calendario e orari di esposizione e riducendo, dove è possibile, l’utilizzo di imballaggi e prodotti plastici monouso». L’assessore Meloni aggiunge: «Sarebbe opportuno attenersi alle eventuali comunicazioni che saranno diffuse se saranno necessarie modifiche temporanee del servizio. Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione e per il grande senso civico dimostrato fino a questo momento per mantenere elevati standard di raccolta differenziata in un contesto sardo e nazionale».

