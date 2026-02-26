VaiOnline
Sant’Antioco.
27 febbraio 2026 alle 00:41

Rifiuti, appalto scaduto da 2 anni 

L’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è scaduto da oltre 2 anni e non si riesce a rinnovarlo. A Sant’Antioco si va avanti con deroghe a oltranza. Dopo la prima deroga, concessa alla ditta che gestisce il servizio, la Cosir, a dicembre 2023, una serie di interventi normativi hanno determinato un ritardo dietro l’altro, fino al punto che ad oggi, sull’eventuale bando di gara non ci sono ancora certezze.

«Ci siamo resi conto - ha detto il sindaco Ignazio Locci - che il nostro Comune non ha i requisiti per la gestione di appalti di importo superiore ai 5 milioni. Da qui la ricerca di centrali di committenza disponibili a procedere per conto nostro». Una ricerca infinita, con diverse risposte negative. «L’appalto ammonta a quasi 18 milioni di euro - precisa Locci - e di fronte a diverse richieste ci siamo sentiti negare la procedura». Il perché è rilevabile dal fatto che le recenti norme hanno subito diverse modifiche e nessun ente era disponibile ad assumersi responsabilità di bandire la gara. Oggi ci sarebbero degli impegni che però non sono stati ancora ufficializzati e pertanto, fino alla sottoscrizione dell’accordo, tutti preferiscono non parlarne.

Intanto, anche il sindacato ha chiesto un incontro con l’amministrazione comunale di Sant’Antioco e congiuntamente, con il responsabile della Cosir, l’azienda che gestisce l’appalto. Enrico Vidili della Uil trasporti ha posto l’attenzione su una serie di problematiche che interesserebbero l’appalto del Comune lagunare e soprattutto i lavoratori che lo portano avanti. «Abbiamo chiesto un incontro al sindaco che è per noi garante di fronte a questa incresciosa situazione - dice il rappresentante sindacale - in particolare, denunciamo l’utilizzo dei tirocinanti in sostituzione dei lavoratori titolari. Si stanno utilizzando autoveicoli non idonei al servizio con grave mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori. Infatti, l’utilizzo dell’ecocentro per lo scarico dei mini compattatori adibiti alla raccolta mette a pregiudizio la sicurezza degli operatori e delle persone presenti nell’impianto. Infine, il parco macchine è insufficiente perché gli automezzi vengono spostati dal cantiere di Sant’Antioco ad altri cantieri».

