Rifiuti, appalto sarà affidato dai giudici 

Il Comune ha prorogato per altri due mesi la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla società Formula Ambiente. Il motivo? Un contenzioso che è arrivato sino al Consiglio di Stato sull’affidamento del nuovo appalto da dieci milioni per otto anni. «Abbiamo attivato una gestione dei rifiuti temporanea per non interrompere il servizio, ma il nuovo servizio deve partire al più presto. È necessario per il paese», dichiara il sindaco Fabrizio Madeddu, dopo la firma dell’ordinanza che vede la ditta Formula Ambiente rimanere in carica per altri 60 giorni dopo la fine del contratto.

Il bando

Al bando per l’appalto per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, indetto nel 2023, parteciparono cinque società. La Cosir srl venne dichiarata vincitrice dalla commissione giudicatrice a giugno 2024. «Una commissione esterna», precisa il sindaco Madeddu. Genesu spa, seconda classificata, però ha presentato ricorso al Tar e i giudici amministrativi, a fine febbraio 2025, hanno accolto le osservazioni della società Genesu, almeno per quanto concerne la questione del punteggio.

Il contenzioso

Secondo i legali della Genesu la gara indetta dal Comune prevedeva un «piano di assorbimento del personale già impiegato dal precedente operatore economico (15 operai ed un impiegato)», premiando con un punto i concorrenti che si fossero impegnate, appunto, a garantire l’integrale e incondizionato assorbimento. «Tuttavia, la Cosir avrebbe ottenuto il punteggio premio, nonostante la sua offerta preveda l’impiego di un numero di unità lavorative di molto inferiore», come si legge dagli atti del Tar.

Nella sentenza si attesta che di quei 15 operai in pianta organica, 3 avevano un contratto a termine, ma la Cosir «ha invece formulato la propria offerta prevedendo una forza lavoro pari a 11,60 unità lavorative, ritenendo arbitrariamente che i tre contratti a termine non dovessero essere computati. Ciò è contrario al significato letterale della disciplina di gara».

La decisione

Il Tar quindi ha accolto il ricorso, affermando che la ditta Cosir srl dovesse essere esclusa e che l’appalto debba essere aggiudicato alla ditta Gesenu spa».

Contenzioso finito? No, perché la Cosir si è rivolta al Consiglio di Stato. «Per prudenza aspettiamo questo nuovo pronunciamento», spiega il sindaco Madeddu. «Abbiamo prorogato per due mesi il servizio al precedente gestore, Formula Ambiente, dal primo maggio, sino a fine giugno. Noi speriamo che la vicnenda legale e amministrativa si risolva in tempi rapidi: le due società sono serie, ma noi dobbiamo avere il nuovo gestore».

