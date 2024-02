Rifiuti, appalto prorogato 

Il Comune ha scelto di prorogare di sei mesi il bando per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che scadrà il primo novembre di quest'anno. Una proroga tecnica, prevista dal codice dei contratti e anche dal bando dell'appalto vigente.

Il motivo

La raccolta dei rifiuti è uno dei problemi più sentiti dagli asseminesi spesso al centro di polemiche, che vede sempre una forte partecipazione popolare agli incontri pubblici sul tema, tanto che in passato, in seguito a una raccolta di firme, i residenti riuscirono a far rimodulare il sistema di raccolta in via Coghe.

«Essendo un appalto oltre soglia comunitaria - spiega il sindaco Mario Puddu - necessita di tempi lunghi sia per la redazione degli elaborati tecnici e di progetto, sia per la procedura stessa di gara. Ascolteremo comunque i cittadini, abbiamo intenzione di organizzare delle assemblee pubbliche per sentire direttamente dagli utenti le criticità da correggere e discutere con proposte e soluzioni».

L’opposizione

Scelta che non piace all'opposizione, per la quale un appalto da circa 13 milioni avrebbe meritato attenzione da subito. «Un'amministrazione deve programmare - dice Diego Corrias dei 5Stelle - non prorogare. Dovuta essere una priorità della nuova giunta che si è insediata ormai da più di sei mesi. Avrebbero già dovuto incontrare la popolazione, per evitare gli errori del primo mandato Puddu: questo servizio è interamente pagato con la Tari versata dai cittadini, dunque bisogna capire insieme a loro cosa si aspettano: più alte sono le richieste maggiori saranno i costi. Ci sono alcune criticità da risolvere, come un ecocentro più efficiente e sorvegliato. Serve capire come gestire l'agro che al momento non è coperto dal servizio di raccolta, perché anche quello avrà un costo».

Della stessa opinione Niside Muscas del centrodestra che afferma: «La proroga non sarebbe stata necessaria se, come ci dicevano in campagna elettorale, ci fosse realmente stata una chiara visione della città che vogliono realizzare, la conoscenza delle urgenze, degli adempimenti e delle scadenze a breve. Il nuovo bando deve tener conto delle criticità di oggi, come la pulizia di strade e piazze, la gestione dell'agro e il numero di addetti impiegati. Si dovrà vigilare: anche il miglior bando ha bisogno di un continuo monitoraggio della reale applicazione e questo oggi non avviene».

