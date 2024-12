Rifiuti, appalto da 3,8 milioni 

I dibatti e gli studi sono finiti: dopo tre anni arriva un punto fermo su ciò che sarà il nuovo servizio della nettezza urbana perché ieri la Giunta ha approvato il progetto. La palla da oggi passa all’ufficio Tecnico che fra fine dicembre e primi di gennaio indirà l’appalto. Sarà da 3 milioni e 800 mila euro l’anno, per otto anni. Quindi, poco più di 30 milioni.

I ritiri

Il vecchio appalto decollato nel 2015 si portava in dote vizi e virtù: «Abbiamo esaltato le virtù – analizza l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – e capito dove eliminare le criticità, introducendo innovazioni». Alcune faranno la differenza: «Raccolta la gran parte delle istanze manifestateci», premette il sindaco Pietro Morittu. Nel dettaglio: confermato il porta a porta, aumenta la frequenza del prelievo di plastica e carta: una volta alla settimana invece che ogni due settimane (sistema che venne introdotto per cercare di limare i costi). Per contro, dato che si stima la costante riduzione dell’indifferenziato, il ritiro del secco passerà da una volta alla settimana a due. Verrà istituita una banca dati per la geolocalizzazione e georeferenziazione delle utenze: quando verranno consegnati i nuovi mastelli e i kit, i materiali saranno geolocalizzati con codice: si saprà chi è l’utente (dunque il nucleo familiare) e dove abita. Emergerà dunque sempre di più l’evasione che già ora grava per 800 mila euro l’anno.

Diserbo e piazze

Capitolo diserbo, non secondario perché in certi periodi la città è una giungla: passerà da due a sei volte l’anno, con l’istituzione di una sorta di squadra speciale per casi particolari. Lo spazzamento meccanizzato e manuale (altra voce indebolita dieci anni fa) passerà da 3.100 a 5.600 chilometri l’anno (con provvedimenti allo studio affinchè nei giorni preposti non ci siano auto in sosta nelle strade in calendario, altrimenti sarebbe tutto inutile). Capitolo piazze: da contratto al momento sono solo 10 quelle curate (salvo interventi eccezionali che però costano spese extra), ma col prossimo saranno 28. Alcune, dimenticate da sempre, sono addirittura nel perimetro urbano come piazza Iglesias.

La tariffazione

Altra voce in rampa di lancio (ma non subito) è la cosiddetta tariffazione puntuale: si paga per quanto si produce. Realisticamente dopo il secondo anno e con sistema che dovrà essere il vincitore della gara a concordare col Comune ma si creeranno prima una piattaforma e un software legati alla geolocalizzazione e georeferenziazione. Per evitare sacchetto selvaggio, più di quanto già non lo sia, «basilare la campagna di sensibilizzazione», premette l’assessore. Questione ecocentro: quello principale nel Pip (già potenziato) verrà digitalizzato con possibili premialità da definire per chi conferirà con più frequenza e ci sarà anche un sistema elimina code. Gli ecocentri mobili nelle frazioni saranno invece due e non più uno solo.

RIPRODUZIONE RISERVATA