Rifiuti, apertura entro giugno 

La piattaforma di compostaggio per la selezione dei rifiuti provenienti dal nord Sardegna è pronta all’avvio. Il prefetto, Giancarlo Dionisi, ha convocato per lunedì mattina un vertice a Nuoro, al quale partecipano il commissario straordinario della Provincia, il presidente del consorzio industriale provinciale, il presidente del cda della Tossilo spa e il commissario liquidatore del consorzio industriale di Macomer. Un vertice operativo per dare risposte alle esigenze dei Comuni, soprattutto quelli costieri, per la raccolta dei rifiuti organici e la chiusura delle discariche, ormai sature, in modo da porre fine all’emergenza ambientale, come auspica il prefetto.

I fondi

Bisogna reperire le risorse necessarie, in attesa che l’assessorato all’Ambiente perfezioni in Consiglio regionale l’erogazione di 500 mila euro, che non potranno arrivare prima dell’estate. In Prefettura si cercherà una soluzione immediata affinché la situazione possa essere normalizzata per far partire l’impianto di compostaggio entro giugno. Un fatto che potrà dare linfa alle casse della Tossilo spa le cui perdite, secondo quanto annunciato durante una manifestazione elettorale a Macomer, ammonterebbero a 7 milioni e 600 mila euro, oltre consentire il regolare pagamento degli stipendi ai lavoratori e pagare i fornitori.

La Regione

L’incontro in Prefettura costituisce un importante passo in avanti in vista della ripresa dell’attività di trattamento dei rifiuti, anche se l’avvio del termovalorizzatore non potrà avvenire prima di un anno. Intanto l’assessora regionale al Lavoro, Ada Lai, annuncia che le risorse finanziarie (un milione di euro) destinate ai lavoratori della Tossilo spa si trovano nella tesoreria regionale. «Siamo fiduciosi - scrive l’assessora - che la liquidazione di queste risorse verrà effettuata entro la prossima settimana». Questo permetterà di pagare le mensilità pregresse e future dei lavoratori, attualmente in forza ai Comuni di Macomer e Borore, in attesa che venga avviata la piattaforma di compostaggio. Un milione di euro anche per pagare i fornitori. L’avvio entro un mese della piattaforma di compostaggio diventa essenziale e fa ben sperare, anche se per quanto riguarda il nuovo termovalorizzatore, costato fior di milioni, si dovranno aspettare tempi migliori.