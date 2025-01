Rifiuti anche nei parcheggi a pagamento 

Rifiuti gettati anche nei posteggi delimitati dalle strisce blu. Succede in piazza Marcora a due passi dagli ambulatori Asl, dove grossi bustoni neri sono stati lasciati a ingombrare un parcheggio. Una situazione al limite per cui sembra non si riesca a trovare soluzione.

Nonostante i controlli e la raffica di multe degli ultimi mesi, gli incivili continuano a imperversare dal centro alla periferia. Ed è il ritorno dei bustoni neri che vengono riempiti di tutto, dall’umido alla plastica. Quelli che sono vietati ormai da anni e che sono stati sostituiti dalle buste grigie che devono lasciare intravedere il contenuto. Se ne trovano soprattutto nelle strade del centro tra viale Colombo e via Marconi. Negli ultimi due mesi sono stati una novantina i controlli avviati tra attività commerciali e private e 21 i cittadini già multati. Tracce per risalire ai responsabili erano state trovate in diverse buste.

