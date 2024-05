Rifiuti (anche) con vista sul mare 

Un’orrida discarica, i turisti a un passo, il lungomare di Sant’Elia. E poi sacchetti di immondizia che si squagliano sotto il sole, i portici, accanto il cantiere più importante della città. Sembra un rebus. Invece no. Sono solo due esempi di inciviltà e maleducazione che fanno disperare i cagliaritani (e accendono, il tema è la pulizia della città, la campagna elettorale in corso per il rinnovo del Consiglio comunale). Stona, per usare un eufemismo, quello che si verifica davanti ai portici di via Roma: si contano sempre almeno una decina di sacchi rigonfi, bianchi e celesti, quasi a creare una composizione di involontaria d’arte contemporanea. Residenti e commercianti della Marina si lamentano da più di un anno: ogni giorno nonostante la pulizia degli operatori di De Vizia, i sacchetti sono sempre lì. Dall’altra parte della città, a Sant’Elia, invece, la discarica è con vista sul Golfo di Cagliari: tra l’ex Arena grandi eventi e il porticciolo, dalla strada si contano a occhio un vecchio divano capovolto, di quelli con “recliner elettrico”, una lavatrice, un forno. Oltre a una infinita di masserizie. La vista del lungomare è diventata la vista di una discarica abusiva.

La mappa

Rifiuti con vista, a parte (anche la parte più elevata del Parco di Bonaria e dell’omonima Necropoli romana è spesso un tappetto di bottigliette di plastica e di vetro, cartacce e pile esauste), la strada dell’immondezza in città è un serpente di asfalto che attraverso quasi tutti i quartieri. Non risparmia il centro, vedi via Roma ma anche diverse strade in Castello (solo per fare qualche esempio), e diventa quasi “regina” nei quartieri periferici, come in piazza Medaglia Miracolosa, a San Michele, o a Is Mirrionis, ancora, sulle salite di Tuvumannu. La scia di rifiuti è una sorpresa costante: la lattina di birra e la scarpa spaiata, la tanica di liquido infiammabile e il materasso, la vecchia enciclopedia (un libro, tra i rifiuti, c’è quasi sempre) e il muso di una vecchia automobile. Così Cagliari. Le istantanee dai quartieri continuano a raccontare di alcune strade spesso sudicie e, adesso con l’arrivo dell’estate, anche maleodoranti, e di cittadini sfiancati dalla solita maleducazione di pochi che finisce per colpire tutti. «C’è un problema di inciviltà che evidentemente si fa fatica a risolvere», dice il signor Mario Pittalis, residente alla Marina. «Gli operatori della raccolta portano via i sacchetti abbandonati ma poi puntualmente ricompaiono».

I cestini

Poi ci sono quelli che camminano svelti e lasciano il sacchetto accanto ai cestini in ghisa del Comune sistemati agli incroci, nei vicoli: succede a Villanova, dietro il Palazzo di Giustizia, al Quartiere del sole, davanti al mercato di San Benedetto, solo per citare alcuni esempi. Ognuno, così, fa da se. Discreti e insospettabili. Tutti accomunati da un “vizio”: approfittano del cestino in strada, magari davanti al portone o appena svoltato l’angolo, per gettare quella spazzatura che a casa non differenziano. In questo modo abbandonano di tutto: cartoni della pizza, rifiuti organici, scarpe vecchie, bottiglie di vetro e di plastica, lattine. Tutto mischiato. Sono i furbetti della differenziata. Sui social fioccano le “denunce” dei cittadini che con foto e video testimoniamo la protesta. D’altronde, degrado chiama degrado. Basta che cominci uno ad abbandonare il sacchetto che poi si accodano gli altri.

RIPRODUZIONE RISERVATA