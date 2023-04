Rifiuti all’ora di pranzo, è polemica 

C’è chi, come Sa Domu Sarda e VitaNova cucina e dolci, in via Sassari, o l’Old Square, nel Corso, solo per citarne qualcuno, sarà costretto a tenere i mastelli con l’umido in ristorante e trasportarli fuori all’ora di pranzo, passando davanti ai clienti mentre sono a tavola. E c’è anche chi, più “fortunato”, come Crackers, nel Corso, e Lo Zodiaco, ancora in via Sassari, potranno portare i rifiuti mentre il ristorante è chiuso (il primo alle 17.20, il secondo alle 13.55) ma per questo saranno obbligati a pagare un dipendente. Dopo la sperimentazione della corriera ecologica avviata due anni fa nel quadrilatero di via Roma-via Sardegna-viale Regina Margherita-Largo, il nuovo sistema di raccolta che toglie i mastelli dalla strada e rivoluziona gli orari per i titolari di ristoranti, bar e locali entra in vigore (lunedì prossimo) nel resto della città. E scatena già le proteste dei ristoratori. «Una follia», dicono. «Il Comune trovi una soluzione, così come organizzato non si può fare».

L’appello

I ristoratori chiedono all’amministrazione di introdurre correttivi e, se necessario, anche qualche deroga che permetta ai titolari di continuare a lavorare serenamente. L’obiettivo dell’amministrazione è togliere i mastelli della raccolta differenziata dalla strada per una questione di decoro, pulizia e sicurezza. Principio condiviso da tutti, a patto che questo non significhi far finire le imprese con le gambe all’aria. il concetto lo spiega perfettamente Miro Steri, titolare di Sa Domu Sarda. «Con le nuove regole saremo tra l’incudine» della Asl «e il martello» dell’amministrazione, dice. «Molti locali del centro storico, come il nostro, non hanno alternative: devono tenere necessariamente i mastelli all’interno del ristorante», e che cosa direbbe la Asl?, «e per portarli alla corriera ecologica, visti gli orari del conferimento, dovranno passare davanti ai tavoli mentre i clienti stanno pranzando», violando il piano di hccp. «Senza considerare che ogni notte dovremo tenere all’interno del ristorante i rifiuti della cena fino al ritiro del giorno», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Laura Sechi, titolare di VitaNova: «Quell’orario di conferimento per noi significa dover passare in sala con i cassonetti davanti ai clienti. Abbiamo un piano hccp da seguire».

Coro unanime

Da via Sassari al Corso, da via Sonnino a via Alghero il coro contro le nuove regole è unanime. «Siamo esasperati, non si può lavorare in questo modo», dice Iole Zedda, Lo Zodiaco. «Noi lavoriamo solo a cena, portare i rifiuti all’ora di pranzo significa dover pagare un altro dipendente solo per questo. Cosa che in questo momento», dopo i sacrifici degli ultimi anni dovuti al Covid, «non possiamo permettermi. Chi ha scritto un'ordinanza del genere?». «Gli orari della corriera ecologica sono penalizzanti», le fa eco Roberto Cinus, titolare di Crackers. «Noi dovremo conferire l’umido quando abbiamo già chiuso dopo il pranzo e non siamo ancora rientrati per la cena. Eppure la soluzione ci sarebbe», conclude, «aprire spazi comunali dedicati al conferimento e cominciare a prevedere cassonetti interrati, come fanno in tutte le grandi città».