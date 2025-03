Rifiuti al parco nel weekend: «Più controlli»  

Sarebbe una piccola oasi verde tra le palazzine, con il manto erboso curatissimo, i giochi per i più piccoli, le panchine e i tavoli per il ristoro. In settimana è frequentato anche da tanti che portano a spasso i cani, mentre nelle sere del weekend il parco di via Vittorio Emanuele diventa preda dell’inciviltà.

Durante lo scorso fine settimana l’ultimo episodio, quando in seguito a bivacchi notturni, probabilmente di giovanissimi, il parco è stato ritrovato al mattino pieno di spazzatura. Lattine, cartacce, pacchetti di sigarette e avanzi di cibo, abbandonati per terra e sopra i tavolini. I cestini? A due passi, con i vari scomparti della raccolta differenziata. E tuttavia completamente ignorati. «Siamo alle solite, quando finirà questa situazione?», lamentano i residenti della zona, che a più riprese hanno segnalato sui social la problematica. «Ci sono troppe persone incivili, si può risolvere solo con delle telecamere funzionanti». L’area è stata prontamente ripulita, ma l’allarme resta.

