Rifiuti, al bando i vecchi mastelli 

Si parte lunedì da Pitz’e serra e Quartello, la zona identificata con il colore viola nei calendari distribuiti un anno fa, quando era scattata la rivoluzione nel servizio di raccolta dei rifiuti con la distribuzione porta a porta dei nuovi kit con microchip. Dal 6 marzo De Vizia, l’azienda titolare dell’appalto di igiene urbana, provvederà a ritirare soltanto la spazzatura di coloro che utilizzano contenitori conformi all’attuale appalto, quindi con microchip. «I vecchi mastelli, e i semplici secchi che ancora diversi cittadini utilizzano come bidoni, verranno portati via insieme all’immondezza», avvertono dall’amministrazione comunale. «Dalla data successiva prevista in calendario non si procederà più al ritiro».

La tolleranza è finita. Dopo quasi un anno e mezzo dal via al nuovo appalto di igiene urbana, intervallato da appelli, campagne informative e open day organizzati in diversi punti della città, il Comune bandisce i vecchi contenitori e annuncia lo stop al ritiro dei rifiuti per coloro che ancora non hanno ritirato i nuovi mastelli con microchip, 4mila famiglie in tutto.

«Tutti devono mettersi in regola», annuncia il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna, «in questo modo riusciremo a garantire un servizio migliore, oltre a contrastare l’evasione sulla Tari».

Pazienza finita

Quattromila irregolari

Una situazione che nei due quartieri riguarda il 20 per cento delle utenze Tari, ma l’esercito degli irregolari è distribuito in tutta la città. «Le ultime verifiche dell’amministrazione hanno permesso di accertare che il 10 per cento della cittadinanza non ha ancora provveduto a mettersi in regola», fanno sapere dal palazzo di via Porcu. «Si tratta di ben 4mila utenze per le quali non è più possibile attendere. Tra loro ci sono cittadini che non si sono informati, altri che ancora scelgono di utilizzare i vecchi mastelli, e altri ancora che addirittura non si sono neanche iscritti nella banca dati della Tari. Una situazione che comporta conseguenze anche dal punto di vista finanziario». Il riferimento è all’evasione della tassa sui rifiuti, un problema che - considerando le bollette non pagate da anni - si traduce in 25 milioni in meno nel bilancio comunale.

Tolleranza zero

Da lunedì sarà tolleranza zero per i quartesi che ancora non hanno ritirato i nuovi mastelli, di fatto lo zoccolo duro degli evasori Tari. «Doveroso adempiere ad un obbligo previsto nell’appalto», spiega il vicesindaco, «abbiamo ritardato proprio per consentire a tutti di mettersi in regola. La speranza è che i cittadini comprendano che questo servizio è studiato per migliorare la qualità della vita in città, procedano a regolarizzarsi e a pagare quanto dovuto». E per le prossime settimane il Comune annuncia più controlli e verifiche da parte degli agenti di vigilanza ambientale, a partire da Quartello e Pitz’e Serra - la prima zona interessata dall’interruzione del ritiro della spazzatura per le utenze non regolari - con l’eventuale sanzione per i recidivi. Stesso programma che interesserà poi anche le altre zone della città.

