Rifiuti, ai Comuni la metà dei proventi delle sanzioni 

I 17 comuni della Città metropolitana riceveranno, se lo vorranno, il 50 per cento dei proventi incassati dall’ente dalle sanzioni amministrative pecuniarie per l’abbandono dei rifiuti, in costante aumento nel territorio.

La proposta è stata presentata dal sindaco metropolitano, Paolo Truzzu, e dal comandante facente funzioni del corpo di Polizia metropolitana, Maurizio Carcangiu, ai sindaci e ai comandanti delle polizie locali, nel corso di un incontro che si è tenuto a Palazzo Regio.

«Per incentivare l’esercizio delle funzioni di controllo da parte delle polizie locali una parte dei proventi sarà corrisposta ai Comuni, che potranno reinvestire queste nuove entrate per potenziare ulteriormente il controllo ambientale», ha spiegato il sindaco Truzzu.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie per l’abbandono dei rifiuti hanno infatti destinazione vincolata all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale. La Città metropolitana si assumerà l’onere di tutti gli adempimenti successivi all’accertamento dell’illecito e alla comminazione della sanzione, tra cui le verifiche sui pagamenti, la definizione del procedimento e la gestione dell’eventuale contenzioso. La proposta di deliberazione, che sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio metropolitano, è stata illustrata nel dettaglio dal comandante Carcangiu e dal responsabile dell’ufficio sanzioni Pier Paolo Pia.

«Non si tratta solo di un incentivo economico, vogliamo anche portare avanti il concetto di una lotta congiunta di tutte le polizie locali contro un illecito grave e ricorrente», ha sottolineato il direttore generale dell’ente Stefano Mameli.

I Comuni potranno aderire presentando domanda di adesione al contributo entro il mese di gennaio di ogni anno di riferimento. Il contributo, pari al cinquanta per centro dei proventi delle sanzioni derivanti dall’abbandono di rifiuti introitati dalla Città metropolitana a seguito del pagamento del verbale di contestazione emesso dalla polizia locale, sarà erogato a consuntivo nell’anno successivo.

