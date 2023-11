Rifiuti accanto ai contenitori di vestiti usati 

La situazione si ripete da troppo tempo. A Sestu i raccoglitori di indumenti usati sono utilizzati dagli incivili come se fossero piccole discariche. C’è chi butta di tutto, da giocattoli rotti a rifiuti indifferenziati o vecchie scarpe e zaini, spesso lasciandoli ammucchiati vicino al raccoglitore.

La segnalazione è stata fatta dalla consigliera di minoranza Valentina Collu e da altri cittadini. «I raccoglitori dovrebbero essere controllati da videocamere perché è diventato un comportamento per molti lecito», dice Collu. L’assessore Emanuele Meloni, responsabile anche di Igiene urbana e raccolta rifiuti, ricorda che tutti i cittadini possono portare i propri rifiuti all’ecocentro comunale e che sarà fatto il possibile per multare gli incivili.

Per quanto riguarda le telecamere, la Polizia locale dichiara che è allo studio un progetto per ampliare la videosorveglianza, ma ancora non ci sono tempi certi. (g. l. p.)

