Rifiuti abbandonati, volontari e studenti in azione 

Una mattinata di pulizie nelle campagne a San Sperate lo scorso sabato. La chiamata a raccolta è stata data sui social: tanti cittadini volenterosi hanno aderito, compresi alcuni alunni delle scuole medie. «Abbiamo dato il nostro contributo a rendere le strade del nostro paese un po’ più decorose», ha spiegato Anna Shalai, sansperatina già altre volte è stata in prima linea nelle giornate di raccolta rifiuti nelle campagne del paese: «Ringrazio tutti i presenti per la loro partecipazione», ha proseguito Shalai, «soprattutto gli studenti che, pure essendo in vacanza, sono venuti assieme a una loro docente. Speriamo che questo migliori la coscienza ambientale dei nostri concittadini».

Il gruppo si è concentrato nella zona intorno al vascone del Consorzio di bonifica. Il bottino raccolto comprende un po’ di tutto: bottiglie in plastica abbandonate, cassette rotte, tubi, vestiti, piatti e molto altro. Qualcuno dei volontari ha persino trovato alcuni pezzi degli interni di un’automobile.

Per spostare i rifiuti (e quindi buttarli una volta suddivisi per materiale) sono stati necessari diversi mezzi, sempre messi a disposizione dai cittadini.

Questo genere di iniziative, come specificato a più riprese dagli stessi organizzatori, ha la doppia valenza di pulizia e di sensibilizzazione della cittadinanza.

