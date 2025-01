«Rifiuti abbandonati, vogliamo telecamere» 

Rifiuti abbandonati ai piedi dell'isola ecologica. È una costante in via Seneca, lato oratorio Santa Maria Goretti. Nonostante non passi molto tempo prima che Gesenu li ritiri, dopo pochi giorni dalla pulizia ne compaiono altri, perché le cattive abitudini degli incivili, si sa, sono dure a morire. A volte capita di trovare gli ingombranti, altre invece semplici sacchetti (probabilmente non differenziati). Gli abitanti della zona credono che gli incivili vengano da fuori Monserrato e chiedono le telecamere e sanzioni più dure. (st. la.)

