Rifiuti abbandonati, torna l’emergenza 

E pensare che la raccolta porta a porta dei rifiuti non si è mai fermata neanche nei giorni di festa. Ma poco importa agli incivili che hanno ripreso, con un’impennata proprio nelle ultime settimane, a gettare buste non conformi, nere o colorate, piene di rifiuti indifferenziati, in pieno centro cittadino.

Così i cumuli fanno bella mostra nelle aiuole in via Marconi, sia da una parte che dall’altra ma anche in altri quartieri come Pitz’e Serra. E ieri un enorme bustone nero è stato abbandonato anche a Su Grifoni, la più antica fontana della città tra via Vittorio Emanuele e via La Marmora.

«C’è di nuovo un degrado assurdo», commenta una residente Sara Murtas, «è possibile che non si riesca a trovare una soluzione per prevenire questi abbandoni?». Eppure i controlli non mancano. De Vizia, Polizia locale e ispettori ambientali, ogni giorno controllano le buste lasciate in strada e contrassegnate già con i bollini di rifiuti non conformi per cercare di trovare tracce dei responsabili, tracce che in alcuni casi sono state anche trovate.

Ma niente sembra scoraggiare gli incivili. Alla task force di controlli dovevano aggiungersi anche gli ispettori ambientali volontari: avevano fatto il corso ma ancora non sono stati chiamati.

