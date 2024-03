Rifiuti abbandonati, tavolo permanente 

L’emergenza per l’abbandono dei rifiuti nel territorio del Sulcis Iglesiente, in particolare nel Basso Sulcis, ha portato all’istituzione di un tavolo permanente visti i problemi che si trovano ad affrontare quotidianamente le amministrazioni comunali.

Il primo incontro si è svolto nella sala consiliare del Comune di San Giovanni Suergiu. È stato promosso dal sindaco di Masainas, Gianluca Pittoni, e dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, a seguito di un precedente incontro che si era tenuto presso la sede dell’ispettorato del Corpo forestale di Iglesias. A San Giovanni, oltre a Pittoni, hanno preso parte al tavolo gli amministratori (e anche delegati di vari enti) dei Comuni di San Giovanni Suergiu, Perdaxius, Villaperuccio, Santadi, Giba, Tratalias, Carloforte, Sant’Antioco, dell’Unione dei Comuni, il responsabile della compagnia barracellare di Masainas, i rappresentanti della Forestale e del consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. «È stata occasione – spiega Gianluca Pittoni – per affrontare per la prima volta allo stesso tavolo il problema dell’abbandono di rifiuti e per provare a studiare soluzioni che partano da un’azione sinergica tra gli enti rappresentati nell’incontro, a cui si aggiungerà la ex provincia del Sulcis e l’Enas. Abbiamo già un elenco di azioni che si possono portare avanti, come l’incremento della vigilanza con la videosorveglianza e con nuove foto-trappole. Lavoreremo alla formazione e all’informazione per i più giovani già dall’età scolare e, soprattutto, si aumenteranno le sanzioni per i trasgressori».

