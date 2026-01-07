Rifiuti abbandonati, Tari più cara 

Ogni giorno decine di segnalazioni di rifiuti abbandonati da parte dei cittadini. Poi i controlli, le multe e le sanzioni che aumentano ma che continuano a non bastare. Anche se qualcosa si muove. Il Comune rafforza l’attività di contrasto. Perché se è vero che ogni sacchetto abbandonato è un gesto di inciviltà e di poco rispetto per la città, è anche un costo per i cittadini che ogni anno supera i due milioni di euro. Spese che, per legge, confluiscono nella Tari. L’amministrazione si muove su più livelli: da un lato, con la squadra (di nove uomini e donne) della Polizia locale dedicata al contrasto del fenomeno che opera con attività mirate (verifiche, sopralluoghi, presidi e appostamenti); dall’altro, con una “batteria” di 40 telecamere mobili acchiappa-incivili (ne arriveranno altre 40) nei punti più esposti, Sant’Elia, Is Mirrionis, Sant’Avendrace, il Poetto, via San Paolo, solo per citarne alcuni.

La strategia

«Mi preme sottolineare, anzitutto, come il decoro e la pulizia della città siano in progressivo miglioramento, a iniziare da un’amministrazione che c’è, si assume le sue responsabilità e ci mette la faccia. Un aspetto che prima non esisteva e che oggi rappresenta una certezza», spiega l’assessora all’Ecologia Urbana Luisa Giua Marassi. «In questo anno e mezzo di governo della città abbiamo introdotto squadre dedicate al contrasto degli abbandoni, abbiamo avviato la campagna di comunicazione “La tua casa, la nostra città, il nostro futuro”, istituito la sezione di ecologia urbana della Polizia locale», oltre mille sanzioni elevate lo scorso anno, «e attuato con ottimi risultati un accordo con la Guardia di Finanza contro l’evasione», 3 milioni recuperati tra Imu e Tari. «Ma soprattutto», spiega ancora l’assessora, «abbiamo stretto un patto di collaborazione con le associazioni ambientaliste, coinvolto scuole e cittadinanza e accompagnato una riduzione media del 10% della Tari nel 2025».

Le sanzioni

Le ultime modifiche normative hanno introdotto sanzioni più pesanti per chi abbandona rifiuti (da 1.000 a 3.000 euro). Se la violazione è commessa lanciando i sacchetti dall’auto in corsa, si applica anche la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un mese. Se poi l’abbandono è riconducibile a imprese o enti, la pena può arrivare fino all’arresto mentre la sanzione amministrativa fino a 26mila euro. «I segnali di un cambiamento ci sono e richiamano sempre più a uno spirito di collaborazione: il Comune può fare tanto - e già lo sta facendo - ma è altrettanto vero che sono i cittadini a essere determinanti con i loro comportamenti», sottolinea l’assessora. «È sempre più diffuso un senso di responsabilità, di collaborazione e di denuncia da parte della cittadinanza. Sta emergendo, finalmente, un senso di insofferenza nei confronti di chi non rispetta le regole», aggiunge.

L’appello

Fin qui il lavoro in strada. Poi c’è quello che l’assessora invoca tra i banchi del Consiglio comunale. «Davanti a questo cambiamento è sarebbe opportuno un sostegno e una partecipazione attiva anche da parte dell’opposizione. Fino a quando non capiremo che il tema dei rifiuti e dell’ambiente, esattamente come quello della sicurezza, è trasversale, si continuerà a fare una sterile e inutile propaganda politica. Siamo tutti sulla stessa barca e tutti dobbiamo remare nella stessa direzione contro i pochi trasgressori e incivili che tengono in ostaggio la maggior parte della popolazione cagliaritana che invece rispetta le regole, paga le imposte e rispetta l’ambiente. È un percorso lungo, ma ha già prodotto risultati».

