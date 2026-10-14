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Via Marconi.
15 ottobre 2026 alle 00:43

Rifiuti abbandonati, rimossi i contenitori per gli abiti  

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La situazione stava diventando ormai insostenibile. Così dopo le proteste, e la comparsa di grossi ratti, sono stati rimossi i contenitori per gli abiti usati sistemati in via Marconi, a pochi passi dall’incrocio con piazza Azuni. Riempiti al limite della capienza, ai piedi dei cassonetti si formavano costantemente delle vere e proprie discariche di vestiti, scarpe e buste di indifferenziato, spazzatura in cui avevano trovato habitat ideale anche i topi. Tutto questo in pieno centro, davanti alla chiesa di Sant’Agata.I contenitori sono stati spostati in modo che non si verifichi più questo malcostume. Lo stesso problema resta però gravissimo in altre zone: in piazza IV Novembre, a due passi dalle Poste, il contenitore è una discarica a cielo aperto, e la scena è la stessa anche nella piazzetta tra via Merello e via Marconi. Qui i contenitori avevano trovato spazio dopo essere stati rimossi da via San Francesco, si diceva in via sperimentale. La sperimentazione purtroppo è andata male, ma i bidoni sono ancora là. In tutto una cinquantina i contenitori per la raccolta degli abiti usati divisi tra centro e litorale. Tutti trasformati in piano d’appoggio per la spazzatura. ( g.da. )

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