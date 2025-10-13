Rifiuti abbandonati, raffica di multe 

Fotografati e denunciati, e c’è chi - oltre a maxi multa e fedina penale macchiata - rischia di perdere la patente. Il Comune di Selargius dichiara guerra agli incivili che trasformano angoli della città, periferie e campagna, in discariche a cielo aperto.

Da tre mesi circa c’è una nuova task force in campo, con la Polizia locale in testa: oltre 30 mini telecamere con immagini in tempo reale sugli smartphone di servizio dei vigili urbani, e una società specializzata incaricata dal Comune per monitorare le zone più sensibili e dove in parallelo si concentrano altre indagini che coinvolgono la Procura. «Prima o poi becchiamo tutti», l’avvertimento del comandante della Polizia locale Marco Cantori.

Il giro di vite

Le telecamere dedicate al contrasto dell’abbandono dei rifiuti - spente durante il periodo Covid - sono state riattivate di recente. Una rete di videosorveglianza potenziata, e soprattutto tecnologicamente avanzata: 30 sistemi dotati di gps, scheda e ad alta risoluzione giorno e notte. «Chi pensa di farla franca dopo che cala la sera si sbaglia, questo tipo di telecamera riprende alla perfezione anche al buio, con visi e targhe ben visibili come dimostrano alcune immagini estrapolate proprio alcuni giorni fa», spiega il comodante della Polizia locale.

Occhi elettronici di ultima generazione puntati su piazzole di sosta delle strade extraurbane, nei siti della periferia e oltre la 554. «Tutte sono collegate ai telefonini di servizio, in caso di movimenti sospetti il sistema invia in automatico un alert ai cellulari dei vigili, e contemporaneamente le informazioni e le immagini vengono trasmesse ai pc della sede di via Dante». Gran parte del servizio viene gestito dalla Polizia locale, il resto da una società specializzata con tanto ausiliari di polizia giudiziaria che devono monitorare i casi e i siti più critici. «Entrambi stano dando buoni risultati», sottolinea Cantori.

Il bilancio

Il dato dei denunciati, e degli indagati, conferma la portata del fenomeno diventato una piaga per il Comune: 27 le persone identificate e segnalate all’Autorità giudiziaria, altre 30 per ora sono sotto indagine perché «risultano immagini significative. Diversi sono recidivi», dice il numero uno della Polizia locale, «c’è chi è stato beccato a buttare rifiuti nello stesso punto per ben cinque volte». E la maggior parte non sono selargini. «Quasi tutti residenti nei Comuni vicini, solo in un caso si tratta di una persona originaria di Selargius, per il resto parliamo di automobilisti di passaggio».

La mappa delle discariche è la stessa da anni: lungo la Provinciale 93, le zone di Matt'e Masoni e Bi ‘e mesu, a ridosso di via Torricelli, la strada del cimitero, vicino alla località di Santa Rosa. «Da alcuni mesi abbiamo ripreso a monitorare tutto il territorio e stavolta non ci sarà nessuna tolleranza», ribadisce il comandante.

