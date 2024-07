Rifiuti abbandonati nelle ex Fornaci Picci 

C’è il cancello chiuso? Poco importa, per gettare i rifiuti basta abbattere il muretto. Non ci sono barriere che tengano per gli incivili, che pur di alimentare discariche le trovano tutte.

Mesi fa il Comune aveva chiuso il cancello perennemente aperto, di accesso alle ex Fornaci Picci in via Brigata Sassari, per impedire l’accesso a camion e camioncini arrivati lì per scaricare di tutto. Ma i maleducati non si sono persi d’animo e hanno buttato giù parte del muro di fianco all’ingresso.

Operazione che certo non consentirà l’accesso di camion ma di un’ ape o di un motorino carico di spazzatura questo sì. E difatti i rifiuti restano il tratto distintivo dell’ex fabbrica di mattoni, per cui è in ballo un poderoso progetto di recupero.Già il mese scorso era stata buttata giù una parte del muretto e poi nei giorni scorsi è stata completata l’opera. «È tutto abbandonato», dice una passante diretta verso Quartucciu, Giulia Puddu, «vengono ad ogni ora per gettare la spazzatura».

Sono lontani i tempi in cui, all’inizio degli anni Ottanta, la fabbrica in via Brigata Sassari, dove si producevano anche pianelle e tegole, era considerata una delle più importanti di Italia. L’attività cessò nel 1985. L'intera area e i fabbricati vennero acquistati dall'amministrazione comunale nel 1992.

