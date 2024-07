Rifiuti abbandonati, multe in arrivo 

Tolleranza zero per chi abbandona i rifiuti: la Polizia municipale di Iglesias acquisisce le immagini del sistema di monitoraggio presenti nell’ecocentro di corso Colombo.

Le verifiche

Nelle ultime settimane i sacchetti lasciati nello spazio antistante l’ingresso del centro di smistamento del rione di Serra Perdosa sono aumentati a dismisura, costringendo l’amministrazione a un lavoro di recupero pressoché quotidiano. «Siamo in possesso delle immagini e delle targhe delle auto di tutti i cittadini che hanno scaricato i rifiuti sul marciapiede – rivela l’assessore all’Ambiente e alla Polizia locale Francesco Melis –. Nei prossimi giorni la Polizia locale si occuperà di contattarli e sanzionarli». Melis rivela come in tanti casi si tratti di persone dei paesi limitrofi: «Da qualche anno esiste per tutti i Comuni un problema con i centri di conferimento. Il nostro è semplicemente un centro di accumulo e smistamento e nel momento in cui, quello di conferimento è chiuso, ci si ritrova in saturazione, senza la possibilità di poter smaltire i rifiuti che continuano ad accumularsi, tanto da avere dei ritardi anche nel ritiro degli ingombranti a domicilio». Il problema si ripercuote sull’ecocentro di corso Colombo costretto spesso a chiudere i cancelli per mancanza di spazio. «Stiamo cercando di risolvere la situazione stipulando delle convenzioni con centri di conferimento pronti ad occuparsi dello smaltimento – prosegue l’assessore – e anche se i servizi sono geograficamente più distanti, l’operazione non comporterà alcun esborso per i contribuenti».

Iglesias è fra i Comuni più virtuosi in Italia per la differenziata; un merito che si traduce in un premio per il Comune stesso, che da diversi anni riesce a mantenere invariata la Tari. Nei giorni scorsi il sindaco Mauro Usai ha bacchettato chi si sbarazza della propria immondizia gettandola nei cestini sparsi in città: «Per fortuna i maleducati sono pochi – commenta – ma questi pochi rischiano di macchiare i meriti della stragrande maggioranza che permette al nostro Comune di non aumentare la tassa sui rifiuti. Chi si rende protagonista di questi episodi non sono i turisti, come qualcuno vorrebbe sostenere, ma residenti a Iglesias».

RIPRODUZIONE RISERVATA